Спортсменка упустила медаль, начав праздновать чуть ранее финиша

Гарсия-Каро, занимавшая третье место перед финальной прямой на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия), начала праздновать бронзовую медаль, которую, как ей казалось, она уже завоевала, приближаясь к финишу. Однако её улыбка радости исчезла, когда украинская спортсменка Людмила Ольяновская пробежала мимо неё всего за пять метров до финиша.



Этот фрагмент трансляции быстро стал вирусным в интернете. Золото и серебро этой дистанции достались итальянкам Антонелле Пальмизано и Валентине Траплетти.







