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Спортсменка упустила медаль, начав праздновать чуть ранее финиша

Спортсменка упустила медаль, начав праздновать чуть ранее финиша

Автор:
09 июня 2024 10:43
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Лаура Гарсия-Каро   Спорт   медаль   спортсменка   умора   фиаско   
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Испанская спортсменка Лаура Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль чемпионата Европы — 2024 в дисциплине спортивная ходьба на дистанции 20 км, потому что начала радоваться призовому месту до того как пересекла финишную черту.


Гарсия-Каро, занимавшая третье место перед финальной прямой на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия), начала праздновать бронзовую медаль, которую, как ей казалось, она уже завоевала, приближаясь к финишу. Однако её улыбка радости исчезла, когда украинская спортсменка Людмила Ольяновская пробежала мимо неё всего за пять метров до финиша.


Этот фрагмент трансляции быстро стал вирусным в интернете. Золото и серебро этой дистанции достались итальянкам Антонелле Пальмизано и Валентине Траплетти.



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Метки: Видео   Лаура Гарсия-Каро   Спорт   медаль   спортсменка   умора   фиаско   
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14  комментариев
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4k
Шилов 2 часа назад
Вообще странно, потому что обе уже бегут, а не идут. Первое правило спортивной ходьбы: Придерживаться непрерывного контакта ступни с земной поверхностью, делая шаг и перемещая вес тела до того, как другая нога окажется в воздухе.
На видео, особенно у обгонявшей, заметно, что она не соблюдает это правило, отрываются от земли обе ноги одновременно, т.е. она бежит. У второй тоже это заметить можно.
По идее обоих дисквалифицировать надо.
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3k
Pioner76 6 минут назад
А как у нас это распиарили. Мол смотрите, какие хохлы герои, никогда не здаеться и т.д.
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22k
Robin Hood Полчаса назад
Так ходьба или бег ????
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26k
Павел Плеханов 45 минут назад
Ниже уже написали, но повторюсь.
По этому видео спортсменок можно дисквалифицировать.
В статье правильно написано, что "мимо неё пробежала". Т.е. уже перешла с шага на бег.
Весь смысл спортивной ходибы в том, что всегда хотя бы одна нога находится на земле в опорном состоянии. А здесь четко видно, что обе ноги оторваны от земли - это уже бег.
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3k
Ультратрахуил Час назад
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5k
Горожанин Час назад
Классика спорта.
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
лгбт-ньюс
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3908 постов (3764 в горячем)

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