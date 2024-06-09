Спортсменка упустила медаль, начав праздновать чуть ранее финиша

Испанская спортсменка Лаура Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль чемпионата Европы — 2024 в дисциплине спортивная ходьба на дистанции 20 км, потому что начала радоваться призовому месту до того как пересекла финишную черту.
Гарсия-Каро, занимавшая третье место перед финальной прямой на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия), начала праздновать бронзовую медаль, которую, как ей казалось, она уже завоевала, приближаясь к финишу. Однако её улыбка радости исчезла, когда украинская спортсменка Людмила Ольяновская пробежала мимо неё всего за пять метров до финиша.
Этот фрагмент трансляции быстро стал вирусным в интернете. Золото и серебро этой дистанции достались итальянкам Антонелле Пальмизано и Валентине Траплетти.
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На видео, особенно у обгонявшей, заметно, что она не соблюдает это правило, отрываются от земли обе ноги одновременно, т.е. она бежит. У второй тоже это заметить можно.
По идее обоих дисквалифицировать надо.
По этому видео спортсменок можно дисквалифицировать.
В статье правильно написано, что "мимо неё пробежала". Т.е. уже перешла с шага на бег.
Весь смысл спортивной ходибы в том, что всегда хотя бы одна нога находится на земле в опорном состоянии. А здесь четко видно, что обе ноги оторваны от земли - это уже бег.
это повод для Предупреждения
а вот если Предупреждений будет Три, тогда Да.
Но в данной ситуации, когда нарушение было ради победы - против неё подаётся жалоба и вполне могут лишить медали.