Необычный вопрос женщины про кормление белки поставил ведущую в тупик

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Натуралистка и ведущая программы «Всё как у зверей» Евгения Тимонова рассказала о странном и необычном вопросе, который ей однажды задала одна из зрительниц. Женщина поинтересовалась, можно ли выкормить маленького слепого бельчонка человеческим молоком.
Когда твой молочный брат белка
Страшно представить, что может сделать эта женщина, когда белке захочется размножаться.
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- Подходите, угощайтесь! Кормление белок ещё никогда не было таким позитивным!
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