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Необычный вопрос женщины про кормление белки поставил ведущую в тупик

Необычный вопрос женщины про кормление белки поставил ведущую в тупик (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 08:40
Сообщество : Животные
Метки: белка   в мире   видео   вопрос   женщина   жесть   кормление   молоко   
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Натуралистка и ведущая программы «Всё как у зверей» Евгения Тимонова рассказала о странном и необычном вопросе, который ей однажды задала одна из зрительниц. Женщина поинтересовалась, можно ли выкормить маленького слепого бельчонка человеческим молоком.

Когда твой молочный брат белка

Страшно представить, что может сделать эта женщина, когда белке захочется размножаться.

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Метки: белка   в мире   видео   вопрос   женщина   жесть   кормление   молоко   
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2  комментария
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19k
kamanch 52 минуты назад
Страшно представить, что у этой бабы в голове. Бедный муж. Как же ему непросто
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Fidel

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