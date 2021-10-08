Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины

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Жительница города Азов в Ростовской области прославилась своим эмоциональным интервью. Она рассказала местному телевидению о том, что из-за коммунальной аварии ее микрорайон уже десять дней остается без воды и была недовольна работой властей города. Её не слишком разборчивая речь моментально стала мемом.
Хорошо сказала, жизненно
Власти Азова обещают починить проложенный по дну реки Дон водопровод, который был поврежден судном. В настоящее время доставка воды жителям производится силами аварийно-спасательной службы.
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