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Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины

Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 08:20
Сообщество : Юмор
Метки: Азов   Юмор   видео   женщина   интервью   люди   речь   
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Жительница города Азов в Ростовской области прославилась своим эмоциональным интервью. Она рассказала местному телевидению о том, что из-за коммунальной аварии ее микрорайон уже десять дней остается без воды и была недовольна работой властей города. Её не слишком разборчивая речь моментально стала мемом.

Хорошо сказала, жизненно

Власти Азова обещают починить проложенный по дну реки Дон водопровод, который был поврежден судном. В настоящее время доставка воды жителям производится силами аварийно-спасательной службы.

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Метки: Азов   Юмор   видео   женщина   интервью   люди   речь   
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10k
Denissg 59 минут назад
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13k
* 5 минут назад
Стройка. Около прорабской толпятся рабочие шумят, руками размахивают:

Петрович! Пусть Петрович скажет!

Выходит Петрович. Немного помявшись, шмякает подшлемник о землю:

Как @б твою мать, так бл@ п@здец, а как @б@ный в рот, так ни х@я!

Правильно, Петрович! Пока рукавицы не дадут работать не будем!
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Вспомнился анекдот.
На зоне идёт собрание, слово попросил старый зек.
Сразу же начинает выступление с недовольства - Да ну нах, пля! Пускай сами так х.уярят! Да видал я их всех,пля.....
Председатель собрания успокаивает зека и говорит - вот правильно сказал гражданин Сидоров, очень неудобно копать лопатами с короткими черенками
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4k
rutt Час назад
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