Мне плевать на всех, беру, что хочу!

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В Краснодаре мама с дочерью нагло заявились на чужую свадьбу, чтобы забрать вино, цветы и курицу. жених пытался отобрать алкоголь, но девочки не отдали бутылку и ушли.
Ведущий свадьбы был в шоке и в конце задался риторическим вопросом на тему плохого отношения к цыганам.
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Но что характерно, они еще работают, приносят пользу. Собирают пластиковые бутылки, разные мусора, т.е. санитары леса )
При всем плохом отношении к ним, правители почему-то иной раз помогали этому кочевому народу. А те решили, что раз они кочевники, то приходят в гости (?) и по пути можно воспользоваться гостеприимством хозяев по собственному усмотрению.
Не знаю. Народ своеобразный и редко услышишь доброе слово о них.