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Мне плевать на всех, беру, что хочу!

Мне плевать на всех, беру, что хочу!

Автор:
13 мая 2024 11:40
Метки: Видео   Нелюди   жесть   свальба   стыдоба   цыган   
2423
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1

В Краснодаре мама с дочерью нагло заявились на чужую свадьбу, чтобы забрать вино, цветы и курицу. жених пытался отобрать алкоголь, но девочки не отдали бутылку и ушли.

Ведущий свадьбы был в шоке и в конце задался риторическим вопросом на тему плохого отношения к цыганам.

Источник:

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Метки: Видео   Нелюди   жесть   свальба   стыдоба   цыган   
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15  комментариев
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14
Владимир . 2 часа назад
Кто объяснит, к чему на планете этот биомусор?
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1k
Просто чувак в интернете 2 минуты назад
Ментов бы вызвали и все.
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40k
Алексей Полчаса назад
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43
Ignota Mortuus 58 минут назад
Хммм....сдаётся мне, что после цыганок пришли цыгане и пустили по кругу его жену. А за ними прискакали заднеприводные и поимели мужа.....
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14k
Sapsan Час назад
Не знаю как в России. Но в Узбекистане цыгане (их там называют "лули") ходят стройными рядами ниже травы, тише воды.
Но что характерно, они еще работают, приносят пользу. Собирают пластиковые бутылки, разные мусора, т.е. санитары леса )
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2k
raael13 Час назад
Силовикам пора перестать потакать национальным меньшинствам. Как раз бездействие власти приводит к созданию напряженности в обществе.
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40k
russger Час назад
Не смог у малявки отобрать вещь? 100% будущий каблук в доме
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1k
Андрей Граф Час назад
надо обоим голову оторвать и цыганам вернуть...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
21k
3k
Роман 2 часа назад
а что они им в табло не прописали уже не на камеру?
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Вообще странный народ. Корень их отношения можно поискать еще в 15 веке, например. (Для любопытных "Охранная грамота Фридрих III графу Михелю)
При всем плохом отношении к ним, правители почему-то иной раз помогали этому кочевому народу. А те решили, что раз они кочевники, то приходят в гости (?) и по пути можно воспользоваться гостеприимством хозяев по собственному усмотрению.
Не знаю. Народ своеобразный и редко услышишь доброе слово о них.
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36k
Teodor 2 часа назад
Браво выдержке присутствующих - вполне можно было леща прописать, но стоило ли оно того? Гораздо мудрее поступил ведущий сделав обобщающий вывод про эту нацию. Я бы не смог...
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11k
SuperTroll 2 часа назад
Краснодар давно уже чуркостан, цыганодар, аулкишлак, по хлеще чем в Москве...
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
ТОММИ! Твой выход!
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3569 постов (3400 в горячем)

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