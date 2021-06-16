"Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеровВсе мы не идеальны, и нередко совершаем ошибки, позже понимая, насколько мы были наивными или забывчивыми. Правда, кто-то не понимает этого, и продолжает наступать на те же грабли. Пользователи...