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Героиня ролика рассказала о том, что выкладывает в социальные сети видео и фотографии со своего огорода и постоянно видит в комментариях, что её называют "бабкой". Она задалась вопросом, а что тогда должна выкладывать женщина в 30 лет?
Поддерживаете ли вы её мнение?
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Сам я к огородам не очень, только есть).
НИЧЕГО... Она не задумывалась над таким вариантом?
ЗЫ видео не смотрел)))
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Эта 'одноклассница' комментирует.
Придет голод не дай бог или чё другое, их татухи и жопымпло помогут, а бабка в погреб завкусняшкой полезет. Молодец девчонка, уважаю рукастых
Ну, да. Согласен!
Поддерживаю!
мало того что тогда (при СССР) у моей бабушки своих 3 участка было
три полоски земли и коровки с бычками (и в мою обязанность входило помогать деду их паствить)
ну тогда при СССР и бычков и картофан можно было сдать государству, и за это не плохо платили
так еще и в школе водили на прополку бураков
а там полоска до горизонта
я с тех пор ненавижу сельское хозйство!!!! даже в гомеопатических дозах
но даже сейчас приходится ими заниматься, ну если родня просит, ну не откажешь же, да конечно я приеду помочь посадить/убрать картошку
да и занимает то это не особо много времени, ну пол дня макксимум, но я все равно не на вижу это!!!!!
мне проще дров поколоть или камаз кирпичей разгрузить, чем эти земляные работы
Помидоры/огурцы в состоянии купить не заглядывая в ценник. Но у меня есть своя дача огород 4 сотки, где на текущий момент 50 кустов помидор, грядка огурцов, перцы, баклажаны - даже картошки участок 4x4 м. Клубника, земляника, цветы. Дом 2 этажа, баня, гараж - все строил-отделывал сам (ну кроме крыши). Правда жена сильно помогает (она считает, что это я помогаю, но это не важно). И эти земляные работы очень помогают не сойти с ума от работы, дают моральную разгрузку и удовлетворение. Баночка пива и шашлык всегда под рукой - все без напряга и поисков мест отдыха и безопасной уличной еды.
Недавно выложил сам помпейскую печь - для дачи очень рекомендую. Жена делает пиццу, я баранину запекаю. Но вот у детей с дачей вообще напряг - у них как будто на генном уровне сейчас отторжение отдыха на чистом воздухе. Но это просто они еще не работают
1. Ездят на рыбалку, покупают кучу снастей, лодок, палаток. И все ради одной/двух рыбешек! Че прям никак не купить, когда нужно? Столько времени, сил на это уходит и, что не мало важно, средств!
2. Строят дома бани. И у себя дома парятся! Че прям никак не сходить в общественную, когда нужно? Столько времени, сил на это уходит и, что не мало важно, средств!
3. Покупают машины выходного себе и ездят на них по 1000км в месяц. Че прям никак не вызвать такси, когда нужно? Столько времени, сил на это уходит и, что не мало важно, средств!
4...
5...
999...
Ябвдул, этой Марье-искуснице!
Плюсую, однозначно.