Героиня ролика рассказала о том, что выкладывает в социальные сети видео и фотографии со своего огорода и постоянно видит в комментариях, что её называют "бабкой". Она задалась вопросом, а что тогда должна выкладывать женщина в 30 лет?

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