Расширенная версия видео боя Милонова и Джигурды

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Несколько дней назад состоялся один из самых странных боев, который только можно себе представить. Актер Никита Джигурда встретился в октагоне с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Многие из вас видели лишь фрагменты боя. Сейчас же в сети появилась более полная версия схватки.
Нетрудно догадаться, за кем было преимущество и кто вышел победителем.
После боя депутат Милонов пожаловался на обман со стороны организаторов. Он думал, что состоится постановочный поединок и его не будут бить по-настоящему.
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