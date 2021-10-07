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Расширенная версия видео боя Милонова и Джигурды

Расширенная версия видео боя Милонова и Джигурды (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 08:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Милонов   бой   видео   джигурда   октагон   поединок   схватка   
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Несколько дней назад состоялся один из самых странных боев, который только можно себе представить. Актер Никита Джигурда встретился в октагоне с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Многие из вас видели лишь фрагменты боя. Сейчас же в сети появилась более полная версия схватки.
Нетрудно догадаться, за кем было преимущество и кто вышел победителем.

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Метки: Милонов   бой   видео   джигурда   октагон   поединок   схватка   
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25  комментариев
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270
Пётр Зайко 45 минут назад
а где в очередь встать, что бы культурно напинать депутату?
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38k
Олег 5 минут назад
педики сумочками дерутся серьезней, чем эти два клоуна. Фу, как глазами в говно наступил
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 12 минут назад
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18
max klawaliliput 20 минут назад
Никита красавчик. Так его единораста!
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431
Павел Сергиевский 21 минуту назад
Ну теперь пора устраивать платные бои с депутатами. Заплатил, выбрал депутата, и вперед. Одни плюсы:
- Градус неприязни к депутатам снизится.
- Бюджет пополнится.
- Да и депутаты станут себя поприличнее вести, понимая, что у многих кулаки чешутся.
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3k
Serj81 Полчаса назад
Жыгурда кросафчег
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−91
Mosgaz Полчаса назад
Эх хоть разок бы по морде ткнул...по пузу ладошками пошлёпал.
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5k
Ruk Полчаса назад
3,14дорас от3,14здел 3,14дораса
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18k
KOSTELLO 44 минуты назад
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3k
Феликс Дзержинский 55 минут назад
Шоу убогих дегенератов.
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3k
дед Сергей Час назад
уроды
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
позорище какое-то ...
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3k
Едондер пуп Час назад
Организаторы Милонова не обманули: его по-настоящему и не били.
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7k
радик геннадиевич Час назад
джигурда хоть и фрик,в показательных по телевизору боях участвовал.милонов-только фрик государственный,чо полез туда?
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294
bobobo Час назад
Хочу Путина с Навальным. Хотя Навальный сейчас не в форме. Лучше Путина с Лукашем.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
1k
-(0)_(0)- 2 часа назад
Ну ладно Джигурда профессиональный клоун... А Милонов же вроде депутат, не? Или тоже клоун?
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294
bobobo -(0)_(0)- Час назад
Он же вроде в Питерской дурке сидит?
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1k
-(0)_(0)- 2 часа назад
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