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Сообщество Без кота и жизнь не та 935 постов • 385 подписчиков подписаться
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Забавная схватка с упитанным котом

Забавная схватка с упитанным котом (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 14:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кот   прикол   схватка   
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В сети набирает популярность видео, на котором толстый кот демонстрирует свои бойцовские навыки. Стоило только хозяину подойти и протянуть руку, как пушистый боец вступил в бой и показал свое мастерство.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кот   прикол   схватка   
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7  комментариев
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3k
Core Час назад
Причём без когтей) я бы от своей за такое вольное отношение быстро бы получил когтистой лапой
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356
Vlad 3 минуты назад
После такого он бы у меня похудел.
Нельзя такое допускать с хозяевами.
У меня тоже кот, но никогда не грызет руку которая кормит. Ну и я понимаю момент когда ему не нравится что его достают. Мявкнет и все, игра законена.
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938
Наташа Гадова 6 минут назад
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31k
Korolev Полчаса назад
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49k
smakido 43 минуты назад
Что подходишь ты так близко? Я - тигрёнок, а не киска!
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7k
КОСТЯН Час назад
колобок))
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