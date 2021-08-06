Забавная схватка с упитанным котом

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В сети набирает популярность видео, на котором толстый кот демонстрирует свои бойцовские навыки. Стоило только хозяину подойти и протянуть руку, как пушистый боец вступил в бой и показал свое мастерство.
С таким упитанным мастером лучше не связываться.
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Нельзя такое допускать с хозяевами.
У меня тоже кот, но никогда не грызет руку которая кормит. Ну и я понимаю момент когда ему не нравится что его достают. Мявкнет и все, игра законена.