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Битва с финальным боссом

Битва с финальным боссом

Автор:
23 апреля 2024 12:42
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   боец   бой   вес   поединок   удар   
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Боец пытается справиться с тяжеловесным соперником для которого удары, что комариные укусы. Со стороны это выглядит как битва с боссом в компьютерных играх.

Непробиваемый

Типичная встреча с финальным боссом в видеоиграх.

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Метки: Видео   боец   бой   вес   поединок   удар   
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4  комментария
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97k
Доктор Джонс Полчаса назад
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14k
motorocker 17 минут назад
Видяшка где-то есть, как два чувака по 75 кг вышли против одного 150кг.
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25k
MrGod 23 минуты назад
Странно, весовая то разная.
Наверно какие то битвы на ставки.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3663 поста (3618 в горячем)

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