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Боец пытается справиться с тяжеловесным соперником для которого удары, что комариные укусы. Со стороны это выглядит как битва с боссом в компьютерных играх.
Непробиваемый
Типичная встреча с финальным боссом в видеоиграх.
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Наверно какие то битвы на ставки.