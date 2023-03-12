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«USA? Россия!»: наш боец выиграл в матче MMA и высказал всё, что думает

«USA? Россия!»: наш боец выиграл в матче MMA и высказал всё, что думает

Автор:
12 марта 2023 16:46
Сообщество : Жить в России
Метки: ufc   Победа   бой   мма   никита крылов   поединок   
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Никита Крылов победил американца удушающим.

В ночь с субботы на воскресенье состоялся бой. Сражались Никита Крылов из Луганска и Райан Спэн из USA. Для Никиты это 30-я победа, ну а для Спэна - 8 поражение в карьере.

После выигрыша Никита заявил:

 Я слышал, что зрители кричали: «USA! USA!» Я как‑то не выдержал и крикнул: «Что вы там? Россия!» Ну, и потом за Донбасс крикнул. Эмоции преобладали, но я не жалею. Вообще удивительно, мне показали, что где‑то было написано «Донецк, Россия», а ринг‑анонсер объявлял «Донецк, Украина». Я похоже самый неоднозначный боец в лиге.

Вообще я тут ни с кем эту тему не поднимаю, высказываться я смысла не вижу, но, если надо, я могу свое мнение сказать. Здесь никто не понимает, что происходит. Меня спрашивают, откуда я, я говорю, что родился в Украине, но это Восточная часть Украины, которая сейчас фактически Украиной не является. Это Донбасс. Они Донбасс часто слышат в новостях…

Вообще люди меняются в лице, когда мы, бывает, на вопрос: «Where are you from?», говорим: «Украина, Россия». Они не понимают, как это, если говорить просто «Россия», как‑то это не так их радует.

Теперь Никита будет биться со следующим противником. И уже не будет стесняться того, что он из России.

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Метки: ufc   Победа   бой   мма   никита крылов   поединок   
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9  комментариев
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2k
Lexx 2 часа назад
Молодец, дал просраться этим недоразвитым на голову.
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13k
котегRUS 3 минуты назад
Надо было хорошенько пиндоса придушить..
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839
Артур 40 минут назад
Кстати, видел коэфы на их бой, на одной нашей платформе для ставок, там рядом с его именем и фото флаг окраины был, ну так, к слову...
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29k
albedo 2 часа назад
Потому что о стране "Украина" иностранцы услышали впервые только в 1992 году.
До этого была Россия и все.
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