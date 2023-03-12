«USA? Россия!»: наш боец выиграл в матче MMA и высказал всё, что думает

После выигрыша Никита заявил:

Я слышал, что зрители кричали: «USA! USA!» Я как‑то не выдержал и крикнул: «Что вы там? Россия!» Ну, и потом за Донбасс крикнул. Эмоции преобладали, но я не жалею. Вообще удивительно, мне показали, что где‑то было написано «Донецк, Россия», а ринг‑анонсер объявлял «Донецк, Украина». Я похоже самый неоднозначный боец в лиге.

Вообще я тут ни с кем эту тему не поднимаю, высказываться я смысла не вижу, но, если надо, я могу свое мнение сказать. Здесь никто не понимает, что происходит. Меня спрашивают, откуда я, я говорю, что родился в Украине, но это Восточная часть Украины, которая сейчас фактически Украиной не является. Это Донбасс. Они Донбасс часто слышат в новостях…

Вообще люди меняются в лице, когда мы, бывает, на вопрос: «Where are you from?», говорим: «Украина, Россия». Они не понимают, как это, если говорить просто «Россия», как‑то это не так их радует.