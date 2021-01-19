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Нешуточная схватка змеи и грызуна

Нешуточная схватка змеи и грызуна (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 13:21
Сообщество : Животные
Метки: бой   в мире   видео   животные   прикол   схватка   
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Неизвестный любитель дикой природы стал свидетелем боя двух непримиримых соперников. Короткая схватка попала на видео, а саундтрек из фильма "Смертельная битва" (Mortal Kombat) сделал её только лучше.

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Метки: бой   в мире   видео   животные   прикол   схватка   
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6  комментариев
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4k
Странник 2 часа назад
А что бурундук хотел? Или это их вариант долбо***а экстримала?
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Wacker 11 минут назад
Мдааа Брюс Ли отдыхает.
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8k
Rihovich Час назад
Видать проспорил, что вот этому шлангу наваляет!
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5k
Александр Час назад
Это спарринг.
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