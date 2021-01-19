Нешуточная схватка змеи и грызуна

Неизвестный любитель дикой природы стал свидетелем боя двух непримиримых соперников. Короткая схватка попала на видео, а саундтрек из фильма "Смертельная битва" (Mortal Kombat) сделал её только лучше.
Не отступать и не сдаваться.
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