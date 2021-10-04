Полицейский не стал церемониться с защищающей подругу девушкой

FISHKINET
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами 40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами 15 увлекательных фотографий редких предметов и мест 15 увлекательных фотографий редких предметов и мест Забавные демотиваторы на разные темы Забавные демотиваторы на разные темы У советских детей были такие интересные игрушки У советских детей были такие интересные игрушки Завербовал 11 афганских банд без единого выстрела и спас российский спецназ в Чечне. Как это удалось "глухонемому" генералу? Завербовал 11 афганских банд без единого выстрела и спас... Водитель сбил мотоциклистов, а в полиции его поблагодарили за это Водитель сбил мотоциклистов, а в полиции его поблагодарили за это  "Прикалывались": в Петербурге задержали дагестанца, затеявшего стрельбу из люка авто "Прикалывались": в Петербурге задержали дагестанца, затеявшего... Так себе картинки 03.10.21 Так себе картинки 03.10.21 Лучшие французские фильмы в кинопрокате СССР Лучшие французские фильмы в кинопрокате СССР Микояновские котлеты: в чем секрет приготовления любимого блюда советских людей Микояновские котлеты: в чем секрет приготовления любимого блюда... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Ассенизатор устроил шоу с канализационным люком на дороге Ассенизатор устроил шоу с канализационным люком на дороге Гифки Гифки "Охотники за привидениями": интересные факты о фильме и фото со съёмок "Охотники за привидениями": интересные факты о фильме и фото со съёмок Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски В Турции археологи нашли скульптуры возрастом 11 тысяч лет В Турции археологи нашли скульптуры возрастом 11 тысяч лет В Петербурге блогершу чуть не зарезали из-за доставленной не по адресу пиццы В Петербурге блогершу чуть не зарезали из-за доставленной не по... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Главная > Видео 
Полицейский не стал церемониться с защищающей подругу девушкой

Полицейский не стал церемониться с защищающей подругу девушкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 09:48
Метки: Девушка   видео   подруга   полицейский   полиция   
479
1
1
Девушка решила помочь своей задержанной подруге и попыталась оттащить женщину-полицейского. Подоспевший на помощь коллегам страж правопорядка не стал с ней долго церемониться и уложил на землю.
Полицейские арестовывали агрессивную девушку, как вдруг ей на помощь пришла подруга. Очевидец запечатлел момент задержания.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   видео   подруга   полицейский   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Бровеносец в потёмках 47 минут назад
Общественность уже возмутилась? Полицейского заставили прийти в больницу с цветами и извинениями к потерпевшей? Люди с хорошими лицами уже клеймят позором полицаев, которые могут только женщин пинать ногами, и только ради этого и идут служить в полицию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
5010_BIRD 5 минут назад
"Две тапочки слетели"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DyadyaSasha 6 минут назад
Нормально так в селезёнку прилетело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь Полчаса назад
и никаких последующих извинений в больничной палате.
это же демократия, а не кровавый Мордор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Alex 39 минут назад
Коп применил супер удар
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
dima423 41 минуту назад
для сша весьма гуманно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Шурман dima423 Полчаса назад
Англия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Колька Валеркин сын 43 минуты назад
Пусть радуется, что с ноги получила, а не 9 грамм свинца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Majul 44 минуты назад
Ибо нехер. Все верно сделал.
Полицейский при исполнении. С чем-то не согласен, обращайся официально. А таким макаром можно и пару грамм свинца схлопотать за противодействие действия полицейского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Шурман Majul Полчаса назад
Это Англия там не будут стрелять , в другой Европе да , отдельно Бельгия или Германия , церемониться не будут , ушатают и скажут что так и было в процессы у нас идут годами .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Шурман 45 минут назад
Хотел бы я у нас увидеть такое видео , вот только проблема в Бельгии тебе твой телефон в жопу воткнут . Я еще помню как я свои права качал и кому налоги плачу , меня башкой в лиф запихнули и все , хер кому что докажешь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Dr.CrAzY 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
zloykoyot 47 минут назад
Ну и чё там, Чичваркин выразил протест? Каспаров назвали полицию фашистами? Общественные деятели призвали к деанону и суду над варварами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
298
Nevad Black 50 минут назад
правильно все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sedoisever 50 минут назад
Он не стал церемониться с правонарушителем, нападающим на полицейского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами 40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами Безотказный способ нарваться на неприятности Безотказный способ нарваться на неприятности Британский полицейский спустил собаку на протестующего Британский полицейский спустил собаку на протестующего Парень, который не понимает намеков Парень, который не понимает намеков Пьяный полицейский устроил дебош в калининградском баре Пьяный полицейский устроил дебош в калининградском баре Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

655557



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе Москвы
1
213
Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на...
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я
14
64
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я
Набирающие популярность
8 книг о&nbsp;школьной жизни, которые понравятся современным детям
0
2
8 книг о школьной жизни, которые понравятся современным детям
Делать или не делать: вопросы к вакцине
1
156
Делать или не делать: вопросы к вакцине
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#Разное#подборка#полиция#рецепты#на различный вкус#приколы#ynews
#Юмор#факты#картинки#новости#еда#дети#смешные#страна#сарказм#актеры
#история#люди#фотографии#прикольные#Россия#кулинария#кулинарные рецепты#кино#как приготовить#красота

На что жалуетесь?

Вернуться