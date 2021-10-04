Полицейский не стал церемониться с защищающей подругу девушкой

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Девушка решила помочь своей задержанной подруге и попыталась оттащить женщину-полицейского. Подоспевший на помощь коллегам страж правопорядка не стал с ней долго церемониться и уложил на землю.
Полицейские арестовывали агрессивную девушку, как вдруг ей на помощь пришла подруга. Очевидец запечатлел момент задержания.
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Метки: Девушка видео подруга полицейский полиция
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это же демократия, а не кровавый Мордор.
Полицейский при исполнении. С чем-то не согласен, обращайся официально. А таким макаром можно и пару грамм свинца схлопотать за противодействие действия полицейского.