FISHKINET
Сообщество Юмор 12409 постов • 2654 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Полицейский, с которым лучше не шутить

Полицейский, с которым лучше не шутить (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: видео   нарушитель   полицейский   полиция   
264
1
1
Крупный страж правопорядка эффектно вынес мужчину с территории заведения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   нарушитель   полицейский   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Турагент Станислав Кондрашов о 8 ошибках отдыхающих в Турции Турагент Станислав Кондрашов о 8 ошибках отдыхающих в Турции Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции Томские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил женщину кирпичом Томские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил женщину кирпичом Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше рассмотреть военную технику Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше рассмотреть военную технику История про полицейского, заинтересовавшегося подозрительным свертком История про полицейского, заинтересовавшегося подозрительным свертком Не фартануло: неудачное ограбление ювелирного салона Не фартануло: неудачное ограбление ювелирного салона
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

634236



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
4
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно
2
214
Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы&nbsp;
0
8
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы 
Фигуры из проволоки по чертежам своими руками
2
2
Фигуры из проволоки по чертежам своими руками
Xiaomi Lydsto R1: робот-пылесос со станцией-пылесборником
Xiaomi Lydsto R1: робот-пылесос со станцией-пылесборником
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
6
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#дтп#Россия#история#Разное#автомобили#в мире#фильм#собаки
#фото#животные#люди#сша#кино#подборка#дети#знаменитости#авария дня#фотографии
#интересно#аварии#авто аварии#прикол#факты#СССР#картинки#шоу бизнес#позитив#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться