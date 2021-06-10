Полицейский, с которым лучше не шутить

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Крупный страж правопорядка эффектно вынес мужчину с территории заведения.
Мужчина, вам пора!
Короткий и действенный разговор с нарушителем.
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Метки: видео нарушитель полицейский полиция
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