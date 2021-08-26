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Пьяный полицейский устроил дебош в калининградском баре

Пьяный полицейский устроил дебош в калининградском баре (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 08:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   бармен   видео   дебош   избиение   полицейский   полиция   пьяный   
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В одном из баров Калининграда пьяный полицейский устроил дебош и избил бармена. Неадекватное поведение стража правопорядка было снято камерой наблюдения.
Сотрудник бара вызвал полицию, а пока она ехала разборки продолжались на улице. Во время потасовки из штанов силовика выпал газовый пистолет.

Бармен написал на полицейского заявление об избиении. По факту случившегося проводится служебная проверка.

«В отдел полиции поступило заявление от бармена о том, что один из посетителей нанес ему телесные повреждения. Установлено, что конфликт в баре устроил 28-летний сотрудник одного из отделов внутренних дел, находившийся вне службы. Проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Калининград   бармен   видео   дебош   избиение   полицейский   полиция   пьяный   
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5  комментариев
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34k
Alex Час назад
Как эта обезьяна вообще в мусарне служила? На месте бармена, я бы дал ему бутылкой по башке.
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24k
Батончик с маком 37 минут назад
Да это педераст какой-то. Напрыгивает сзади, обниматься лезет...
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28k
Воронихин А.Н. 39 минут назад
Алкоголь превращает животных в злобных зверей.
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773
Довер Иванович 41 минуту назад
Истинное лицо сотрудника МВД.
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