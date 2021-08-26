Пьяный полицейский устроил дебош в калининградском баре

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В одном из баров Калининграда пьяный полицейский устроил дебош и избил бармена. Неадекватное поведение стража правопорядка было снято камерой наблюдения.
Сотрудник бара вызвал полицию, а пока она ехала разборки продолжались на улице. Во время потасовки из штанов силовика выпал газовый пистолет.
Бармен написал на полицейского заявление об избиении. По факту случившегося проводится служебная проверка.
«В отдел полиции поступило заявление от бармена о том, что один из посетителей нанес ему телесные повреждения. Установлено, что конфликт в баре устроил 28-летний сотрудник одного из отделов внутренних дел, находившийся вне службы. Проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Присутствует ненормативная лексика.
Бармен написал на полицейского заявление об избиении. По факту случившегося проводится служебная проверка.
«В отдел полиции поступило заявление от бармена о том, что один из посетителей нанес ему телесные повреждения. Установлено, что конфликт в баре устроил 28-летний сотрудник одного из отделов внутренних дел, находившийся вне службы. Проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Присутствует ненормативная лексика.
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