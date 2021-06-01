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Не стоило грубить полицейскому

Не стоило грубить полицейскому (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 12:06
Метки: видео   инцидент   конфликт   полицейский   полиция   удар   
3010
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У полицейских возник конфликт с компанией парней. В какой-то момент один из стражей правопорядка крайне убедительно донёс свою мысль до особо вспыльчивого гражданина.

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Метки: видео   инцидент   конфликт   полицейский   полиция   удар   
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266
Васёк Л. 53 минуты назад
а у нас оборзевшая азерня угрожает убийством полицейскому, членам его семьи, и всем пофигу... В
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14k
ЦСКА 2 минуты назад
АУТ!
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14k
KOSTELLO 6 минут назад
Бразилия?
Пусть скажет спасибо, что не пристрелил
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19k
Jānis Bērziņš 13 минут назад
Очень жаль, что российские полицейские не могут точно так же останавливать хамское быдлячество всякой гопоты и прочих неадекватов. Полицейский представляет закон и если что-то не нравится - пусть пишут заявление. Никто не имеет право полицейских посылать, издеваться над ними и тем более бить их. Особенно это касается неадекватной части кавказцев и жителей Средней Азии.
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2k
Mellivora 16 минут назад
Опасный райончик?
Говорят,есть районы куда и полиция не суется, а если суется то не высовывается...
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2k
Дмитрий ! 18 минут назад
Только слышно "расизм, расизм, расизм"...прячутся чуть что за него.
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27k
Aleks 19 минут назад
Негр, гоу гоу
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41k
Соломей 22 минуты назад
кто умеет куб делать, можно финал закубить по кругу, а то устал повтор нажимать...
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146k
anthrax 22 минуты назад
Красота.
Хорошо,но мало.И второму,с соседнего дерева тоже надо было щёчку погладить.
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27k
Кот Баюн 23 минуты назад
Порцию "это совсем другое" либерда уже выписывала?
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737
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Вот вам пример столкновения разных весовых категорий. Бычара и дрыщ. Мент и гопник. А ходил бы на секцию бокса, занимался, мог бы так красиво поймать на противоход.
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13k
seller-k 40 минут назад
Как говорил прапорщик Казаков (фильм "ДМБ"), "Мы должны иметь некоторый гражданский отдых".
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−48
v-50 44 минуты назад
нигер насмотрелся blm и решил права покачать
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0
Олена 44 минуты назад
Слабая челюсть у нигера
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11k
net 53 минуты назад
Если бы у нас так можно было, то азербайджанцу молодому могло тоже просто достаться чутка по физиономии. А вон как вышло.
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88k
сапер Водичка 53 минуты назад
ДА !!!
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3k
Вова 57 минут назад
с нигерами по другому никак
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9k
harlamov Час назад
Для всех желающих срубить плюсики на теме BLM, грабить магазины, в США нигеры обнаглели и прочее... Ребята, посмотрите еще раз видео. Это происходит не в США. Хватит постить однотипные комменты. Хоть иногда включайте голову и фантазию.
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3k
Max Lu Час назад
правильно, посмотрел подъехала ли подмога и только тогда треснул
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42k
parallax 2 часа назад
У негров опять появился случай массово грабить магазины.
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252
Елена Букреева 2 часа назад
А в Штатах чернокожие теперь священные коровы, их трогать низя.
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Picard

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