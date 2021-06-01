Не стоило грубить полицейскому

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У полицейских возник конфликт с компанией парней. В какой-то момент один из стражей правопорядка крайне убедительно донёс свою мысль до особо вспыльчивого гражданина.
Последствия неуважительного отношения к полиции.
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