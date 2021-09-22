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Позитивная бабушка пытается угадать алкогольный напиток

Позитивная бабушка пытается угадать алкогольный напиток (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   англия   бабушка   бренди   великобритания   видео   виски   позитив   
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Перенесемся в Англию 1977 года. Милая старушка согласилась поучаствовать в эксперименте и угадать, в какой рюмке находится виски, а в какой бренди.
Позитивными ответами женщина повеселила себя и окружающих.

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Метки: Юмор   англия   бабушка   бренди   великобритания   видео   виски   позитив   
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2k
Александр 2 часа назад
Позитивный ролик, плюс однозначно!
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閃光 Полчаса назад
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3k
Alex75r 46 минут назад
Что там гадать. Там только самогонка настоянная в дубовой бочке, а под какими понтами она преподноситься надо по бутылке смотреть. Это же не пиво, не вино.
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14k
seller-k Час назад
Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве
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37
Гаврош Час назад
Какая милая бабулечка!
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39k
dima423 Час назад
Прям улыбнуло))) ...бедные люди кто совсем не пьет
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63k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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8
Шурман Час назад
Помните картину из Маски Шоу ?:) где он пришел в ресторан и начал выбирать вино :)
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17k
Егор 2 часа назад
Что-то вспомнилось про дедушку Резо, который стал меньше пить...
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