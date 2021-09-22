Позитивная бабушка пытается угадать алкогольный напиток

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Перенесемся в Англию 1977 года. Милая старушка согласилась поучаствовать в эксперименте и угадать, в какой рюмке находится виски, а в какой бренди.
Позитивными ответами женщина повеселила себя и окружающих.
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Главным недостатком усопшего была кровожадная родня небывалой численности. Она вот-вот должна была спуститься с гор прямо в больницу. Рассказывать внукам как дела у пращура никто не хотел.
С точки зрения горца, джигит почти бессмертен. По крайней мере, в юношеские сто два года человека можно только застрелить. А сам по себе он не умирает. По предыдущим дедушкам известно: родня станет бегать и махать саблями. Если встретят кого в белом халате, могут что-нибудь отсечь, нужное. Поэтому персонал надел пижамы и прячется. Ортопед в пятой палате, анестезиолог в сквере симулирует аппендицит. Нужно просто выждать. Время кипения джигита не превышает двух часов. На прощанье они проткнут шины скорой помощи и поедут домой. (с) Слава Сэ