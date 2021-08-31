Парень стал "горизонтальным" парашютистом поневоле

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Парашютист после приземления не смог оперативно погасить купол и его потащило по земле. Впрочем он не сильно расстроился.
Наелся земли, но всё равно на позитиве. Присутствует ненормативная лексика.
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