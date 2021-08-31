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Парень стал "горизонтальным" парашютистом поневоле

Парень стал "горизонтальным" парашютистом поневоле (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   купол   парашют   парашютист   позитив   
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Парашютист после приземления не смог оперативно погасить купол и его потащило по земле. Впрочем он не сильно расстроился.
Наелся земли, но всё равно на позитиве. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   купол   парашют   парашютист   позитив   
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5  комментариев
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111
Nikoha Salym 12 минут назад
Тянуть за нижнюю группу строп, а то мало ли куда въедешь.
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28k
Игорь 14 минут назад
Помница я в детстве с горки снежной на жопе съехать решил не там где раскатано, а чуть в сторону. Ну теперь на жопе где-то шрам имеется на всю жизнь как память...
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sos1960sos 15 минут назад
Ему и билет на поезд покупать не надо. Прицепил парашют к последнему вагону и вперёд!
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28k
Fat Lynx 16 минут назад
Хорошо, что на поле нет ни говна (это не точно), ни арматуры.
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9k
kaboza 17 минут назад
поднял настроение)))) красавчег)))))))))))))
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