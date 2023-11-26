Риши Сунак и молоток

Конечно, можно пуститься в долгие разговоры, что отрывок вырван из контекста и на самом деле все не так, как кажется, но давайте просто оценим как задорно он стучит. Сразу видно, что человек старается, еще немного потренируется и можно выпускать его на производство. 😎