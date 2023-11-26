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Риши Сунак и молоток

Риши Сунак и молоток

Автор:
26 ноября 2023 07:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Англия   Великобритания   Видео   Риши Сунак   Юмор   молоток   
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Тяжела и неказиста жизнь простого премьер-министра Великобритании.

В сети стремительно набирает популярность коротенькое видео, где премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. Там ему доверили под чутким руководством смеющейся блондинки вбить гвоздик в дощечку. Молотком.

Конечно, можно пуститься в долгие разговоры, что отрывок вырван из контекста и на самом деле все не так, как кажется, но давайте просто оценим как задорно он стучит. Сразу видно, что человек старается, еще немного потренируется и можно выпускать его на производство. 😎

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Метки: Англия   Великобритания   Видео   Риши Сунак   Юмор   молоток   
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13  комментариев
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82
Топор плывёт 52 минуты назад
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2k
Seryi_spb 9 минут назад
А теперь смотрим на то что автор назвал контекстом. Оказывается, как мастер сказала бить, так он и бил. Где там автор гвоздик с дощечкой увидел? Даже Захарова уже пропесочила этот урезанный ролик.
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31k
Григорий 9 минут назад
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−10
сифилистина задрочёва 12 минут назад
Он не сеет и не пашет
А валяет дурака.
Из Кремля он х:::ем машет -
Разгоняет"облака".
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
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3k
Роман 15 минут назад
"Там ему доверили под чутким руководством смеющейся блондинки вбить гвоздик в дощечку."
Видно же, что там нет ни дощечки, ни гвоздя. Перед ним металлическая пластина с фигурными отверстиями и он пытается в отверстие что-то вставить.
Тест на интеллект проходит?
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314
Pasha Panfilov 20 минут назад
Выглядит словно последствия системы каст. Белый воротничок и молоток.
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33k
Slonyash Полчаса назад
Руки под писюн заточены.
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Нуаша вы хотели?
Он тяжелее х@я отродясь в руках ничего не держал
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2k
rudenkov Полчаса назад
Он бы ещё ручкой молотка постучал.
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85k
Доктор Джонс Полчаса назад
Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Саутгемптоне, в семье врача общей практики в государственной системе здравоохранения Яшвира Сунака и фармацевта Уши Сунак.

Среднее образование получил в престижной частной школе Винчестерском колледже. В 2001 году окончил Линкольн-колледж Оксфордского университета, где изучал философию, политику и экономику. В 2001 2004 годах работал в Goldman Sachs, затем получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете. Вернулся в Сити и работал в хедж-фонде TCI. Основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса в Великобритании.

Да в его доме отродясь молотка не было, только препараты, а в учебных заведениях, которые он окончил, не было уроков труда...
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14k
котегRUS 44 минуты назад
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