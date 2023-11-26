Риши Сунак и молоток

Тяжела и неказиста жизнь простого премьер-министра Великобритании.
В сети стремительно набирает популярность коротенькое видео, где премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. Там ему доверили под чутким руководством смеющейся блондинки вбить гвоздик в дощечку. Молотком.
Конечно, можно пуститься в долгие разговоры, что отрывок вырван из контекста и на самом деле все не так, как кажется, но давайте просто оценим как задорно он стучит. Сразу видно, что человек старается, еще немного потренируется и можно выпускать его на производство. 😎
Источник:
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А валяет дурака.
Из Кремля он х:::ем машет -
Разгоняет"облака".
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
Видно же, что там нет ни дощечки, ни гвоздя. Перед ним металлическая пластина с фигурными отверстиями и он пытается в отверстие что-то вставить.
Тест на интеллект проходит?
Он тяжелее х@я отродясь в руках ничего не держал
Среднее образование получил в престижной частной школе Винчестерском колледже. В 2001 году окончил Линкольн-колледж Оксфордского университета, где изучал философию, политику и экономику. В 2001 2004 годах работал в Goldman Sachs, затем получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете. Вернулся в Сити и работал в хедж-фонде TCI. Основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса в Великобритании.
Да в его доме отродясь молотка не было, только препараты, а в учебных заведениях, которые он окончил, не было уроков труда...