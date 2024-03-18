Бабушку пытаются научить пользоваться голосовыми сообщениями

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Как научить бабушку пользоваться голосовыми сообщениями? Вопрос — надо ли? Видимо, было надо. А что из этого вышло — послушайте сами.
Получилось и мило, и забавно. Пожелаем бабуле освоить новые технологии!
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