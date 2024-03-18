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Бабушку пытаются научить пользоваться голосовыми сообщениями

Бабушку пытаются научить пользоваться голосовыми сообщениями

Автор:
18 марта 2024 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Технология   Юмор   бабушка   вотсап   мило   
1276
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Как научить бабушку пользоваться голосовыми сообщениями? Вопрос — надо ли? Видимо, было надо. А что из этого вышло — послушайте сами.

Получилось и мило, и забавно. Пожелаем бабуле освоить новые технологии!

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Метки: Видео   Технология   Юмор   бабушка   вотсап   мило   
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3  комментария
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19k
banzai7 54 минуты назад
Когда человек набирает текст, он лаконично формулирует свою мысль. Если он и текстовое сообщение коряво пишет, то устно он вообще один понос нести будет.
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351
Сергей Час назад
Лучше бы запретили голосовые сообщения. Если писать не умеешь, есть же голосовой ввод.
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15k
Antique computer 2 часа назад
Учите ее лучше голсовому вводу, чтобы не выслушивать потом часами ее хрю, му,бе и ме.
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