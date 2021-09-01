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Парень заскучал на работе и решил попробовать что-то новое

Парень заскучал на работе и решил попробовать что-то новое (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   работа   спалился   стыд   фейл   
514
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Камера наблюдения запечатлела парня, занимавшегося на рабочем месте весьма странным занятием. Как вы считаете, зачем молодому человеку понадобился такой навык?
Может решил уволиться и стать шпагоглотателем? Это же надо так опозориться...

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Метки: Юмор   видео   работа   спалился   стыд   фейл   
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16  комментариев
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35k
Франц Лефорт 39 минут назад
Забот полон рот!
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11k
Дядя Саша 10 минут назад
Как же, шпагоглотатель, да...
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12k
Вася 14 минут назад
колбаса чтоле ?
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19k
Ego sum qui sum 17 минут назад
зачем, зачем...в ашане сосиски быстро глотать тайком от охраны
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1k
Jaan Weber 19 минут назад
Шлангоглотатель!!!
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4k
Shtoppi 23 минуты назад
Восходящая звезда гей-порно в жанре Deep throat)))
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106
RUSSfan Полчаса назад
Надеюсь, он на одном "входе" практиковался?
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65k
Максим Полчаса назад
Может его к руководству вызвали. Готовится не только морально)
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14k
seller-k Полчаса назад
Ну-у-у, нормально, но подучиться ещё надо.
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16k
Serg2001 36 минут назад
Пытается понять "и как они это делают?"... Главное не втянуться... ))
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2k
salim777 37 минут назад
Карьерный рост обеспечен.
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10k
Александр 49 минут назад
Шлангоглотатель
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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