Парень заскучал на работе и решил попробовать что-то новое

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Камера наблюдения запечатлела парня, занимавшегося на рабочем месте весьма странным занятием. Как вы считаете, зачем молодому человеку понадобился такой навык?
Может решил уволиться и стать шпагоглотателем? Это же надо так опозориться...
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