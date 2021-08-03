Неудачная попытка похвастаться новым смесителем

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Мужчина установил новый смеситель на кухне и решил похвастаться покупкой. Однако, как только он начал снимать небольшой обзор и включил воду, произошло то, чего он меньше всего ожидал.
Мужчина решил похвастаться новым смесителем на кухне, но что-то пошло не так.
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2. Если чайник в чём-то, сам не лезь. Кран-буксы то рабочие, воду перекрыть не проблема.
3. Такие гибкие изливы продаются свободно уже лет пять во всех сантехмагазинах. И отдельно, и в смесителях. Чем он хотел хвастаться?