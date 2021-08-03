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Неудачная попытка похвастаться новым смесителем

Неудачная попытка похвастаться новым смесителем (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   вода   неудача   прикол   смеситель   фейл   
1308
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Мужчина установил новый смеситель на кухне и решил похвастаться покупкой. Однако, как только он начал снимать небольшой обзор и включил воду, произошло то, чего он меньше всего ожидал.

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Метки: Юмор   видео   вода   неудача   прикол   смеситель   фейл   
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9  комментариев
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27k
АнтонПолднев 58 минут назад
Интернет взорван
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12
scanncode scanncode 19 минут назад
Это я, когда мне говорят, что уже срочно презентуй на демо нашу новую фичу в приложении ))))
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15k
speaktr-st Полчаса назад
Ничо, если гайка не лопнула, фумкой замотать резьбу, прокладочку поставить другую и до следующего отвала можно попользоваться. :)
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69
Вадим В. Новоженов 40 минут назад
Афоня рулит!
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6k
КОСТЯН Час назад
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20k
Андрей Иванов Час назад
1. Смеситель старый, излив новый. Нестандарт, китайское гуано, оттого и слетел
2. Если чайник в чём-то, сам не лезь. Кран-буксы то рабочие, воду перекрыть не проблема.
3. Такие гибкие изливы продаются свободно уже лет пять во всех сантехмагазинах. И отдельно, и в смесителях. Чем он хотел хвастаться?
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9k
Атеист Час назад
Походу перетянул, вот и лопнула гайка.
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9k
Sasa Час назад
Похвастался. Рукожоп. )))
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