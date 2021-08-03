Неудачная попытка похвастаться новым смесителем

Мужчина установил новый смеситель на кухне и решил похвастаться покупкой. Однако, как только он начал снимать небольшой обзор и включил воду, произошло то, чего он меньше всего ожидал.

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Мужчина решил похвастаться новым смесителем на кухне, но что-то пошло не так.