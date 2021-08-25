Попытка удержаться на лестнице из ящиков

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Мужчина попытался забраться на составленную из пластиковых ящиков конструкцию и удержать равновесие. Однако его ждало болезненное разочарование.
Попытка забраться на импровизированную лестницу обернулась провалом.
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