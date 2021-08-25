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Попытка удержаться на лестнице из ящиков

Попытка удержаться на лестнице из ящиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 11:37
Метки: Юмор   боль   видео   падение   прикол   фейл   ящик   
339
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Мужчина попытался забраться на составленную из пластиковых ящиков конструкцию и удержать равновесие. Однако его ждало болезненное разочарование.
Попытка забраться на импровизированную лестницу обернулась провалом.

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Метки: Юмор   боль   видео   падение   прикол   фейл   ящик   
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3k
Едондер пуп Час назад
Ещё и деньги проспорил))
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89k
сапер Водичка Минуту назад
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12k
Михалыч 6 минут назад
Повезло, даже не поломался.
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590
робт 37 минут назад
очевидно(только не 3dобезьяне) что это вирусная реклама
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2k
Евгений Кондратьев 42 минуты назад
Теперь ему точно потребуется лечебный каннабис
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