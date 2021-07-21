Прохожие оказали попавшей в беду женщине медвежью услугу

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Из-за неудачного стечения обстоятельств женщина оказалась зажата под дверью собственной машины. Оказавшиеся поблизости прохожие попытались её вытащить, однако героиня ролика была не слишком рада такой помощи.
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
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мне кажется шо негр хотел угнать эту машинку.
её дверью к земле прижало при движении назад, и они хотели просто вперёд сдать на пару сантиметров, а этот умелец в синей рубашке заднюю включил.
если по уму, то надо, конечно, машину не двигать, а домкратить, но это ж "по уму"...
Оптимальным вариантом считаю: Заглушить машину, выставить на ручник и приподнять авто, чтоб пострадавшая могла свободно выползти из образовавшегося зазора.