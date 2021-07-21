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Прохожие оказали попавшей в беду женщине медвежью услугу

Прохожие оказали попавшей в беду женщине медвежью услугу (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 12:49
Метки: Юмор   авария   в мире   видео   неудача   помощь   фейл   
991
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Из-за неудачного стечения обстоятельств женщина оказалась зажата под дверью собственной машины. Оказавшиеся поблизости прохожие попытались её вытащить, однако героиня ролика была не слишком рада такой помощи.

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Метки: Юмор   авария   в мире   видео   неудача   помощь   фейл   
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115
Илья Час назад
Деревня дураков.
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1k
ДимаМоs Полчаса назад
Услужливый дурак хуже вредителя....
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−140
с миру по нитке Полчаса назад
В окраине и не такое увидишь
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5k
Ya Полчаса назад
Дура, класс- обычная, вид- безмозглая. А чего она на ходу хотела вылезти.? Ну зато будет героем ролика в инете, в главной роли.
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46k
Albert GER 50 минут назад
Я ничего не понял.
мне кажется шо негр хотел угнать эту машинку.
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830
Александр 57 минут назад
после комментария про деревню дураков, я пересмотрел это видео под музыку из деревни дураков. и скажу я вам, смешно получилось) хотя владелице авто сейчас не позавидуешь.
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
А с каких пор "тупость" стала "неудачным стечением обстоятельств"?
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9k
Александр 2 часа назад
Заглушить машину ни у кого ума не хватило.
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