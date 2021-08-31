Как провожают на пенсию пожарных

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Во многих профессиях есть свои необычные традиции. Пожарные не исключения. Посмотрите, как они провожают на пенсию своего боевого товарища.
Считается, что подобным образом с уходящих на заслуженный отдых работников службы смывается накопившаяся за годы службы сажа и копоть.
«Проводили на пенсию начальника 5 пожарно-спасательной части! Этот человек принимал меня на работу, подсказывал по службе и по жизни! Спасибо тебе за все, Дмитрий Владимирович», — написал опубликовавший в сети видео cтарший сержант внутренней службы МЧС России по Якутии Артем Ветров.
«Проводили на пенсию начальника 5 пожарно-спасательной части! Этот человек принимал меня на работу, подсказывал по службе и по жизни! Спасибо тебе за все, Дмитрий Владимирович», — написал опубликовавший в сети видео cтарший сержант внутренней службы МЧС России по Якутии Артем Ветров.
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