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Как провожают на пенсию пожарных

Как провожают на пенсию пожарных (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 08:59
Метки: видео   пенсия   пожарные   пожарный   проводы   якутск   
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Во многих профессиях есть свои необычные традиции. Пожарные не исключения. Посмотрите, как они провожают на пенсию своего боевого товарища.
Считается, что подобным образом с уходящих на заслуженный отдых работников службы смывается накопившаяся за годы службы сажа и копоть.

«Проводили на пенсию начальника 5 пожарно-спасательной части! Этот человек принимал меня на работу, подсказывал по службе и по жизни! Спасибо тебе за все, Дмитрий Владимирович», — написал опубликовавший в сети видео cтарший сержант внутренней службы МЧС России по Якутии Артем Ветров.

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Метки: видео   пенсия   пожарные   пожарный   проводы   якутск   
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13  комментариев
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13k
Совранский 2 часа назад
Классная традиция - не знал))
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21
Геннадий Ефименко Полчаса назад
Класс!
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800
Константин Полчаса назад
Сухих вам шлангов, ребят!
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776
DDM Час назад
Зато не видно, если пустил скупую мужскую слезу!
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31k
Михаил Час назад
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40k
Войнов Час назад
Зимой в мороз тоже так провожают?
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2k
sers 2 часа назад
Как провожают пароходы.
Совсем не так как поезда.
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−164
Sentinel 2 часа назад
Есть видео, как провожают на пенсию Ассенизаторов?
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14k
seller-k 3 часа назад
Струёй из брандспойта в лицо - это чересчур
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34k
Alex 3 часа назад
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