Эмоциональная реакция присутствующего на родах парня

Партнерские роды широко распространены во всем мире и уже давно не кажутся чем-то диким. Однако не каждый присутствующий со своей второй половинкой мужчина морально готов к ним. Главному герою данного видео, который должен был морально и физически поддерживать рожавшую девушку, чуть самому не потребовалась медицинская помощь.

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Претендент на «Оскар» за роль второго плана.