Эмоциональная реакция присутствующего на родах парня

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Партнерские роды широко распространены во всем мире и уже давно не кажутся чем-то диким. Однако не каждый присутствующий со своей второй половинкой мужчина морально готов к ним. Главному герою данного видео, который должен был морально и физически поддерживать рожавшую девушку, чуть самому не потребовалась медицинская помощь.
Претендент на «Оскар» за роль второго плана.
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Раньше я слыхал только об одной рожавшей девушке, стало быть ещё есть.:)
это не эмоциональное единение, это душевная травма для мужчины,
как он потом в женщину, живым писюном тыкать будет...
Противно
Хотя и так думаю встанет у него уже не скоро... зря он в это вписался....