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Эмоциональная реакция присутствующего на родах парня

Эмоциональная реакция присутствующего на родах парня (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 14:41
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   отец   парень   роды   
429
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Партнерские роды широко распространены во всем мире и уже давно не кажутся чем-то диким. Однако не каждый присутствующий со своей второй половинкой мужчина морально готов к ним. Главному герою данного видео, который должен был морально и физически поддерживать рожавшую девушку, чуть самому не потребовалась медицинская помощь.

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Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   отец   парень   роды   
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14  комментариев
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4k
Борис Карабанов Час назад
"...и физически поддерживать рожавшую девушку"(с)
Раньше я слыхал только об одной рожавшей девушке, стало быть ещё есть.:)
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99
too_big 12 минут назад
больше он с ней спать не будет ))))))))))
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30k
russger Полчаса назад
Не верю (с)
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882
Сергей Час назад
не видал и не хочу,
это не эмоциональное единение, это душевная травма для мужчины,
как он потом в женщину, живым писюном тыкать будет...
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28k
Кот Баюн Час назад
Не с того ракурса он смотрит
Хотя и так думаю встанет у него уже не скоро... зря он в это вписался....
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3k
GelmuT_nec Час назад
Видос прикольный, не спорю! Но это не мужик! я вот за свою жизнь видел два раза мозги наружу, но такой девчачьей реакции не было. а че там, кровь да слизь. есть вещи пострашнее.
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27k
winergy2012 Час назад
Не пойму ,что здесь хорошего.Разглядывать пи.з.день своей жены.Это насколько надо быть конченным каблуком.
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