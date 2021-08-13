Удивительное огненное шоу действительно поражает

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Потрясающее огненное шоу на древнеримском фестивале La Fano Dei Cesari в Италии. Действительно впечатляюще! Пироманы, наслаждайтесь.
Авторский пост
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Вообще-то, пиромания - это патология, в основе которой, в числе прочего, лежат и сексуальные девиации. Призыв наслаждаться, адресованный людям с подобным расстройством психики, мягко говоря, странен. Этак и до популяризации расчленёнки докатишься, автор. Впрочем, чтобы "насладиться" фаер-шоу, итальянцу достаточно включить новости и посмотреть репортажи с юга своей страны.