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Удивительное огненное шоу действительно поражает

Удивительное огненное шоу действительно поражает (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 08:34
Метки: видео   красиво   огненное шоу   огонь   фаер шоу   шоу   
132
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Потрясающее огненное шоу на древнеримском фестивале La Fano Dei Cesari в Италии. Действительно впечатляюще! Пироманы, наслаждайтесь.

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Метки: видео   красиво   огненное шоу   огонь   фаер шоу   шоу   
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3k
Димка Смола/67 55 минут назад
Каждый четвертый Арменин в сочи так привлекает что бы шашлыки продать да в одних шортах )
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56k
pynh 12 минут назад
Если это все - такое себе шоу
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−42
Thomsen 36 минут назад
Пироманы, наслаждайтесь.(ц)
Вообще-то, пиромания - это патология, в основе которой, в числе прочего, лежат и сексуальные девиации. Призыв наслаждаться, адресованный людям с подобным расстройством психики, мягко говоря, странен. Этак и до популяризации расчленёнки докатишься, автор. Впрочем, чтобы "насладиться" фаер-шоу, итальянцу достаточно включить новости и посмотреть репортажи с юга своей страны.
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