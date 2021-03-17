FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11907 постов • 2594 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Если бы режиссер фильма «Хардкор» Илья Найшуллер снял заставку к передаче «Вечерний Урган»

Если бы режиссер фильма «Хардкор» Илья Найшуллер снял заставку к передаче «Вечерний Урган» (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Илья Найшуллер   Юмор   вечерний ургант   видео   заставка   иван ургант   шоу   
514
1
1
Гостем одного из выпусков шоу «Вечерний Урган» стал режиссер Илья Найшуллер, знакомый многим пользователям сети по фильму «Хардкор» (Hardcore Henry) и клипам для групп Biting Elbows, Ленинград и певца The Weeknd. Создатели программы решили сделать режиссеру и зрителям сюрприз и сняли заставку в его стиле.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Илья Найшуллер   Юмор   вечерний ургант   видео   заставка   иван ургант   шоу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
ГородДомов Час назад
ну , один раз посмотреть можно ..
но как заставка от этого говна появится рвота и понос .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Broser 22 минуты назад
Передачи первого канала и есть настоящий хардкор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Антон Семёныч Полчаса назад
Эта идея уже была давно в квн. Команда "Казахи" сделала ролик том как Юлий Гусман приехал посетить казахстан со своей видеокамерой.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Полчаса назад
Не знаю что такое хардкор и режиссера, к своему стыду... или нет. Но напомнило клип группы Продиджи, про отвязную девушку. Хороший клип.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
insaider Час назад
Говно что Ургант,что пародия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 волнующих вопросов про Великий Пост 7 волнующих вопросов про Великий Пост Приезжайте на Таймыр: особые таймырские омолаживающие процедуры Приезжайте на Таймыр: особые таймырские омолаживающие процедуры Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков Кот против мини-дрона Кот против мини-дрона Какая порода собак является самой умной? Какая порода собак является самой умной? Кошка притворяется, что ест запрещенные растения Кошка притворяется, что ест запрещенные растения
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

951810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
2
133
Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в клевете
2
193
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
На Украине выявлен новый, более агрессивный штамм ковида: есть мнения, что он - "украинский"
0
40
На Украине выявлен новый, более агрессивный штамм ковида: есть мнения, что он -...
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с дочкой в одинаковых нарядах
1
29
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с...
7 волнующих вопросов про Великий Пост
7 волнующих вопросов про Великий Пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересное#СССР#Россия#автомир#приколы#позитив#кот#знаменитости
#фото#факты#прикол#подборка#сша#кино#картинки#прикольные#красота#креатив
#интересно#животные#люди#дтп#авто аварии#аварии#автомобили#Разное#авария дня#масленица

На что жалуетесь?

Вернуться