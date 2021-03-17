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Гостем одного из выпусков шоу «Вечерний Урган» стал режиссер Илья Найшуллер, знакомый многим пользователям сети по фильму «Хардкор» (Hardcore Henry) и клипам для групп Biting Elbows, Ленинград и певца The Weeknd. Создатели программы решили сделать режиссеру и зрителям сюрприз и сняли заставку в его стиле.
Забавная и динамичная пародия на клипы группы Biting Elbows и фильм «Хардкор» .
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но как заставка от этого говна появится рвота и понос .