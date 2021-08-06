Эксперимент с огнем во дворе чуть не закончился трагически

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Мужчина пытался что-то приготовить или осуществить какой-то эксперимент с огнем во дворе своего дома, но внезапно всё пошло не по плану. Хорошо хоть жив остался!
Интересно, что это так бумкнуло?!
В заклинание вкралась ошибка или может кого-то не того вызвал?
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