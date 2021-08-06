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Эксперимент с огнем во дворе чуть не закончился трагически

Эксперимент с огнем во дворе чуть не закончился трагически (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 15:23
Метки: взрыв   видео   внезапно   огонь   повезло   происшествие   эксперимент   
560
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Мужчина пытался что-то приготовить или осуществить какой-то эксперимент с огнем во дворе своего дома, но внезапно всё пошло не по плану. Хорошо хоть жив остался!

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Метки: взрыв   видео   внезапно   огонь   повезло   происшествие   эксперимент   
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118 Час назад
Дед решил поиграть в набор "Юный химик"
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11k
Nikita 19 минут назад


Просто этот малой вырос, а взрывать всё налево и направо не перестал...
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4k
VL 37 минут назад
ЗачООООт!!! Зачётищщщще!!!
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13k
alexis 49 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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