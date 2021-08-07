Впервые с 1996 года Россия осталась без золотой медали в художественной гимнастике

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С самого начала личного многоборья рефери всячески вытягивали израильтянку Линой Ашрам и засуживали наших сестёр Дину и Арину Авериных.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100).
Российские гимнастки несколько раз подавали протест по ходу финала соревнований, Арина Аверина — по оценкам за упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина — по оценкам за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь протест Арины Авериной после упражнений с булавами.
У Арины Авериной по ходу заключительного упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять. Россиянка набрала 19,550 балла, что стало худшим результатом в этом снаряде среди всех спортсменок. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала второй результат (23,300), уступив только Дине Авериной (24,000).
Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина — четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Ашрам 22 года, она ни разу не выигрывала чемпионат мира, на ее счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей мирового первенства, а также две победы на чемпионатах Европы.
Российские гимнастки несколько раз подавали протест по ходу финала соревнований, Арина Аверина — по оценкам за упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина — по оценкам за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь протест Арины Авериной после упражнений с булавами.
У Арины Авериной по ходу заключительного упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять. Россиянка набрала 19,550 балла, что стало худшим результатом в этом снаряде среди всех спортсменок. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала второй результат (23,300), уступив только Дине Авериной (24,000).
Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина — четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Ашрам 22 года, она ни разу не выигрывала чемпионат мира, на ее счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей мирового первенства, а также две победы на чемпионатах Европы.
Нет слов...
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Он действительно подошел ко мне и прикрепил значок к моей груди.
- Вот! Ты счастлив? Ты стоишь его, не так ли?
Я почувствовал себя если не униженным, то уязвленным. Сначала грязный намек на богатого папенькиного сынка - типичный для того, кто сам неимущ. Теперь этот фарс.
Я содрал значок и сунул ему обратно. Казалось, мистер Дюбуа удивлен.
- Разве значок не доставил тебе удовольствия?
- Вы же к чертовой матери знаете, что в забеге я был четвертым!
- Точно! Все правильно! Приз за первое место для тебя не имеет никакой стоимости... потому что ты его не заработал.
Зато ты можешь испытывать скромное удовлетворение сознанием своего четвертого места, ведь ты его заслужил. Я верю, что кое-кто из здешних сомнамбул, сумел оценить эту маленькую моралите (жанр западноевропейского театра 15-16 вв.).
Я полагаю, что поэт, написавший песню, в которой этак подразумевалось, что самое дорогое в жизни никак нельзя приобрести за деньги, не прав. Вернее, прав, да только буквальное значение этого высказывания ложно по своей сути.
Самое дорогое в жизни вообще не имеет никакого отношения к деньгам, выше денег.
Цена - это агония и пот, кровь и преданность... цена обеспечивается самым дорогим в жизни - самой жизнью - точной мерой истинной стоимости.
Роберт Хайнлайн "Звездный десант"
Нет . Я если честно не могу сказать , что на сегодняшний день олимпиада находится в не политики . Она ( что меня лично очень огорчает ) становится неотемлемой её частью . Но сказать , что Линой прям была слабее - не скажу . Сказать , что она прям была сильнее ?! Нет я этого тоже сказать не могу . Они выступили на равных ( сугубо моё личное мнение ) .
Наверно ... Наверно эти медальные выступления всегда так выглядят . Всегда на таких высотах всё выглядит +/- ровно .
Надеюсь , что ни Дина ни Арина не бросят то чем они занимаются и не оставят этот вид спорта . Без них художественная гимнастика станет тускнее . Хочу думать , что они приедут домой успакоятся и на свежую голову примут для себя правильное решение . Встанут и продолжат борьбу , продолжат делать то , что у них получается лучше всего . А мы получим удовольствие от их дальнейших выступлений .
Выбрали позор, ну так не скулите.
Во- вторых. Судя по всему, не хочу обидеть, но ты(наверное) кроме онанизма и флуда, другого спорта не знаешь и соответственно не имеешь понятия, что такое готовится несколько лет, чтоб потом тебя какие-то пид... простите- судьи, тупа слили.
В-третьих. Лично мне, жалко девчонок! И пусть бы на их месте были украинки или гаитянки, мне тоже их было жалко. По- человечески. А, если, ты разделяешь людей на нации/гражданство,- то ты фашик обыкновенный, а не борец со "страшным Путинским режимом". И все, кто разделяет это мнение- не люди, а так- бабуины, умеющие произносить слова
В-четвертых. Если ты родился в России и считаешь себя патриотом, так будь им! Делай так, что бы тебе завидовали, а ты при этом гордился тем, что ты русский. Обсирая свою страну, ты в первую очередь обсираешь себя! Не нравиться- уезжай и не мучайся.
И последнее. Мне, просто жаль тебя незнакомец. Меньше смотри телевизор и больше читай, может поможет! Хотя...