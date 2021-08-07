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Впервые с 1996 года Россия осталась без золотой медали в художественной гимнастике

Впервые с 1996 года Россия осталась без золотой медали в художественной гимнастике (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 августа 2021 14:10
Метки: олимпиада   судейский беспредел   художественная гимнастика   
445
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1
С самого начала личного многоборья рефери всячески вытягивали израильтянку Линой Ашрам и засуживали наших сестёр Дину и Арину Авериных.

Источник:

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Метки: олимпиада   судейский беспредел   художественная гимнастика   
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_♛_ 2 часа назад
ну, началось, "вытягивали","засуживали"...
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837
Opliut 13 минут назад
- Вот твой приз, я даже написал: "Гран-при" чемпионата по спринту на сто метров".
Он действительно подошел ко мне и прикрепил значок к моей груди.
- Вот! Ты счастлив? Ты стоишь его, не так ли?
Я почувствовал себя если не униженным, то уязвленным. Сначала грязный намек на богатого папенькиного сынка - типичный для того, кто сам неимущ. Теперь этот фарс.
Я содрал значок и сунул ему обратно. Казалось, мистер Дюбуа удивлен.
- Разве значок не доставил тебе удовольствия?
- Вы же к чертовой матери знаете, что в забеге я был четвертым!
- Точно! Все правильно! Приз за первое место для тебя не имеет никакой стоимости... потому что ты его не заработал.
Зато ты можешь испытывать скромное удовлетворение сознанием своего четвертого места, ведь ты его заслужил. Я верю, что кое-кто из здешних сомнамбул, сумел оценить эту маленькую моралите (жанр западноевропейского театра 15-16 вв.).
Я полагаю, что поэт, написавший песню, в которой этак подразумевалось, что самое дорогое в жизни никак нельзя приобрести за деньги, не прав. Вернее, прав, да только буквальное значение этого высказывания ложно по своей сути.
Самое дорогое в жизни вообще не имеет никакого отношения к деньгам, выше денег.
Цена - это агония и пот, кровь и преданность... цена обеспечивается самым дорогим в жизни - самой жизнью - точной мерой истинной стоимости.

Роберт Хайнлайн "Звездный десант"
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4k
Барт Симпсон Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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4k
livaneth 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Александр Сучков 59 минут назад
ублюдки...
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28k
MatveiVainrub Час назад
Если бы меня спросили на кого бы я поставил до начала финалов спортсменок , то я бы в жизни не поставил бы на то , что Линой станет первой . ( По мере того , что моя старшая прозанималась в этом виде спорта почти 10 лет я немного разбираюсь в исполнении и качестве выступлений гимнасток и понимаю , как работает система оценок в данном виде соревнований ) . Сейчас ,тоесть только что посмотрел на выступления Дины , Арины и Линой . Если честно , вот априори честно я не увидел разницы . Они все трое выступили почти идеально . По моему Линой бросала повыше предметы , А Дина и Арина двигались по легче . В целом все заявленные элементы включая бонусные сложные были у всех так или иначе выполненны ( просто при заявке - изначально кто то из них набирал больше ) . Я по правде особых недочётов незаметил у всех троих ( беларусску не смотрел , не нашёл ее выступление в записи пока ) . Если кто смотрел и разбирается просто скиньте ссылку и время что бы развидеть погрешности .
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225
Knives22 Час назад
«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор»
Выбрали позор, ну так не скулите.
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225
Knives22 Перст Указующий 59 минут назад
Мне без разницы, что какая то ОКР на 5 месте. Что я подразумевал под позором думаю вы всё таки поняли. А вам это кому?
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225
Knives22 Барт Симпсон Полчаса назад
А зачем терять кровь, и от чего то отказываться? Только для того что бы поиграть за одним столом с [мат], которые на лету правила игры меняют? По мне так играешь с [мат] по их [мат] правилам, ну так играй и не жалуйся что тебя обижают. А лично я с [мат] предпочитаю не играть.
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423
Ruslan Час назад
Уже давно пора понять что Олимпиада насквозь политизирована и результат не сильно зависит от качества выступлений спортсменов.
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40k
Александр 2 часа назад
И даже этих прогнувшихся с белым флагом продолжают чмырить и засуживать откровенно, но они упорно туда лезут. Позорище национальное.
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
у Дианы в ее 22 года 28 золотых международных медалей, 13-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), в том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), трёхкратная чемпионка Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).
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40k
Александр 2 часа назад
Россия не играет в Токио, как она могла остаться без золота? Там играют какие то люди без родины и флага.
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