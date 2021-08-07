Впервые с 1996 года Россия осталась без золотой медали в художественной гимнастике

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100).



Российские гимнастки несколько раз подавали протест по ходу финала соревнований, Арина Аверина — по оценкам за упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина — по оценкам за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь протест Арины Авериной после упражнений с булавами.



У Арины Авериной по ходу заключительного упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять. Россиянка набрала 19,550 балла, что стало худшим результатом в этом снаряде среди всех спортсменок. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала второй результат (23,300), уступив только Дине Авериной (24,000).



Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина — четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Ашрам 22 года, она ни разу не выигрывала чемпионат мира, на ее счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей мирового первенства, а также две победы на чемпионатах Европы.