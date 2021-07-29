Безудержная радость австралийского тренера на Олимпиаде

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Дин Боксалл, тренер австралийской пловчихи Ариарне Титмус повеселил пользователей сети своими радостными эмоциями. Девушка победила в финальном заплыве Олимпийских игр на дистанции 400 метров вольным стилем и установила новый рекорд. Её наставник не смог сдержать эмоций.
Австралиец пришел в неистовый восторг, сорвал с себя маску и стал ею размахивать и радостно кричать. Затем он схватился за ограждение и начал делать движения, имитирующие половой акт.
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