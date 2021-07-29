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Безудержная радость австралийского тренера на Олимпиаде

Безудержная радость австралийского тренера на Олимпиаде (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 13:36
Сообщество : Спорт
Метки: Австралия   Реакция   Юмор   видео   олимпиада   прикол   спорт   тренер   
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Дин Боксалл, тренер австралийской пловчихи Ариарне Титмус повеселил пользователей сети своими радостными эмоциями. Девушка победила в финальном заплыве Олимпийских игр на дистанции 400 метров вольным стилем и установила новый рекорд. Её наставник не смог сдержать эмоций.

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Метки: Австралия   Реакция   Юмор   видео   олимпиада   прикол   спорт   тренер   
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78k
Броненосец Потелкам 46 минут назад
Ну фсе, пусть готовится к картонной кровати.....
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bylbatarasich 54 минуты назад
Безудержная радость австралийского тренера на ОлимпиадеПосмотреть
Безудержная радость австралийского тренера на Олимпиаде
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
прям таки имитация полового акта была?
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Alonso

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