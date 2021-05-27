Стильная реклама Олимпийских игр в Токио

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Креативная реклама летних Олимпийских игр в Японии, которую показывают по французскому телевидению. Художники не зря едят свой хлеб.
Большинство эпизодов являются отсылками к цветным гравюрам из сборника "Тридцать шесть видов Фудзи" японского художника Кацусики Хокусая.
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