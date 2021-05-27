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Стильная реклама Олимпийских игр в Токио

Стильная реклама Олимпийских игр в Токио (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 11:13
Сообщество : Спорт
Метки: Япония   интересно   креатив   олимпиада   олимпийские игры   реклама   спорт   франция   
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Креативная реклама летних Олимпийских игр в Японии, которую показывают по французскому телевидению. Художники не зря едят свой хлеб.

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Метки: Япония   интересно   креатив   олимпиада   олимпийские игры   реклама   спорт   франция   
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KOSTELLO Полчаса назад
Очередные игрища, на которых нас лишат флага?
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−24
Лучший Друг 18 секунд назад
Прикольно. Но образ сумоиста как-то не вяжется с представленными видами спорта
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