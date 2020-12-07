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Подростки напали на женщину-таксиста и угнали ее автомобиль

Подростки напали на женщину-таксиста и угнали ее автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 12:24
Сообщество : Криминал
Метки: видео   криминал   люди   нападение   новосибирск   подростки   
9447
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Установленная возле магазина камера наблюдения запечатлела момент нападения нескольких пьяных молодых людей на женщину-таксиста. Злоумышленники избили женщину, забрали ключи и, заставив её сесть в салон транспортного средства, поехали кататься

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Метки: видео   криминал   люди   нападение   новосибирск   подростки   
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7k
Андрей Ма-С 7 часов назад
ну накуй таким мразям жить??? неужели кто то думает что они исправятся???
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2k
Честер 2 минуты назад
Угандошить на)(3р ублюдков
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163
Сергей Полчаса назад
Им ещё и похищение человека нужно добавить.
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8
Алексей Благодатских 36 минут назад
Надеюсь что посадят и там им объяснят что можно делать, а что нет. Они уже петушары конченные. Таких надо на кол сразу, ублюдки тупоголовые
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2k
Дон Перец 54 минуты назад
Не судимые, принесут хорошие характеристики- дадут по два-три года, а то и условным сроками отделаются твари. Вот только хозяйке авто какие травмы нанесли и душевные и физические.
Женщине- скорейшего выздоровления, а ублюдкам этим- вечных адских мучений. На кол бы этих уродов посадить- было бы самое то!
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28k
Юр21 Час назад
Таких надо наказывать публично, для начала принародно выписать по двадцать плетей, а потом уже судить. Тюрьма их не пугает совершенно, слишком много у жулья стало прав и слишком мало обязанностей там, как выход - наказывать физически и публично.
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9
StaroduB62 Час назад
Без суда и следствия пристрелить на месте этих четверых ублюдков. Даже и рука бы не дрогнула. Трупы на свалку.Крысам и собакам. Им места на кладбище даже нет.
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908
Jorg Zirw Час назад
Это не мужики и не люди. И таких уже не перевоспитать! Все пишут про смертную казнь, это для них очень быстрый и гуманный выход. Тварь должна мучатся, как его жертва! Отдать их таксистам и родным без суда и следствия, чтоб те так же у них на безмозглых бошках попрыгали!
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48k
smakido Час назад
Мрази они - бьют женщину, толпой. Бьют лежачего ногами!
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−36
VNN Час назад
На органы...
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10k
Клим Чугункин 2 часа назад
Я требую их публичной казни через колесование либо, отдать людям на народный суд. Если власть не может этого сделать и не может защитить граждан от этих спущенны г.о.н.д.о.н.о.в, то она должна уйти и освободить место более решительным.
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574
Moon24 2 часа назад
На эвтаназию - они уже вполне сформировались и никогда не изменятся в лучшую сторону
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4k
McGui 2 часа назад
старших - на ПЖ, младших - на кол
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4
Roman 2 часа назад
Ублюдки тупорылые!!!Выщемить каждуу мразь и затоптать также!!!
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0
Странник 2 часа назад
или кавказцы или азиаты, сто пудов!
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5k
Александр 2 часа назад
пороть надо было в детстве...
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23
Oleg Kapanin 2 часа назад
Присядут как миленькие, а там куда присядут им популярно объяснят как женщину толпой избивать, любой мог оказаться на месте это несчастной.
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4k
shyrik 2 часа назад
Слегка "яндекс-погуглил", пишут, что один репер начинающий, последнее, что зачитал - "Уголовное дело, заведут смело…Пошёл снимать побои, кровь на обоях".

Вот ссылка: https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/normalnyy_i_adekvatnyy_patsan_zhenshchinu_taksista_izbil_yunyy_reper_s_druzyami/https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/normalnyy_i_adekvatnyy_patsan_zhenshchinu_taksista_izbil_yunyy_reper_s_druzyami/

P.S.
Если это действительно он, то на такое УГ я бы пулю пожалел, прикладом бы забил...
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31
Сусанин 2 часа назад
Справедливое наказание таким может вынести исключительно самосуд. В правовом поле они не получат заслуженного, увы.
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2k
Mellivora 2 часа назад
всех четырех преступников, которые оказались ранее не судимыми жителями Новосибирска в возрасте от 15 до 23 лет,
===============================================================
Биомусор.....
Только я бы тут особо не старался с проклятиями и прочими "их надо распылить" и т.д.
Наша система очень гуманна с преступниками и рецидивистами. Какие там 15-20 лет?
Кто этим малолеткам столько даст? Пятак да три года отсидят и опять на волю. Может и сидят там же в Новосибирске. Каторги нет, урановых рудников и прочих ужасов тоже.
Теплая хата с трехразовой кормежкой, не суетливое шитье варежек, почет у отмороженной братвы и авторитет в перспективе.
Конце-концов они уже "ранее судимы". И гуляют себе.
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181
Сергей Сахаровский 2 часа назад
Женщина, я думаю после стольких ударов по голове будет овощ в лучшем случае. На месте родственников бы нашел выход на зону и забашлял, чтобы их там ногами по голове в усмерть забили. А может и платить бы не пришлось - есть же и там люди справедливые.
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