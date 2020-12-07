Подростки напали на женщину-таксиста и угнали ее автомобиль

Продавщица, оказавшаяся свидетелем ЧП, незамедлительно связалась с полицейскими – на месте преступления прибыла оперативная группа, а сотрудникам ГИБДД была передана соответствующая ориентировка.





Примерно через час после описываемых событий инспекторы ДПС заметили разыскиваемую легковушку и устремились в погоню. Водитель попытался скрыться, но в какой-то момент не справился с управлением и оказался на обочине, где машина застряла.



Правоохранители задержали всех четырех преступников, которые оказались ранее не судимыми жителями Новосибирска в возрасте от 15 до 23 лет, и освободили похищенную женщину – ей потребовалась медицинская помощь.