Подростки напали на женщину-таксиста и угнали ее автомобиль

Установленная возле магазина камера наблюдения запечатлела момент нападения нескольких пьяных молодых людей на женщину-таксиста. Злоумышленники избили женщину, забрали ключи и, заставив её сесть в салон транспортного средства, поехали кататься
Продавщица, оказавшаяся свидетелем ЧП, незамедлительно связалась с полицейскими – на месте преступления прибыла оперативная группа, а сотрудникам ГИБДД была передана соответствующая ориентировка.
Примерно через час после описываемых событий инспекторы ДПС заметили разыскиваемую легковушку и устремились в погоню. Водитель попытался скрыться, но в какой-то момент не справился с управлением и оказался на обочине, где машина застряла.
Правоохранители задержали всех четырех преступников, которые оказались ранее не судимыми жителями Новосибирска в возрасте от 15 до 23 лет, и освободили похищенную женщину – ей потребовалась медицинская помощь.
Примерно через час после описываемых событий инспекторы ДПС заметили разыскиваемую легковушку и устремились в погоню. Водитель попытался скрыться, но в какой-то момент не справился с управлением и оказался на обочине, где машина застряла.
Правоохранители задержали всех четырех преступников, которые оказались ранее не судимыми жителями Новосибирска в возрасте от 15 до 23 лет, и освободили похищенную женщину – ей потребовалась медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, начато следствие.
По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского, с целью угона автомобиля «Honda Fit», припаркованного у магазина, с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, они неправомерно завладели автомобилем. Непродолжительное время злоумышленники передвигались на автомобиле по Первомайскому району, а после того как, не справившись с управлением, машина въехала в сугроб, подозреваемые были задержаны сотрудниками ГИБДД.
По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского, с целью угона автомобиля «Honda Fit», припаркованного у магазина, с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, они неправомерно завладели автомобилем. Непродолжительное время злоумышленники передвигались на автомобиле по Первомайскому району, а после того как, не справившись с управлением, машина въехала в сугроб, подозреваемые были задержаны сотрудниками ГИБДД.
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Женщине- скорейшего выздоровления, а ублюдкам этим- вечных адских мучений. На кол бы этих уродов посадить- было бы самое то!
Вот ссылка: https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/normalnyy_i_adekvatnyy_patsan_zhenshchinu_taksista_izbil_yunyy_reper_s_druzyami/https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/normalnyy_i_adekvatnyy_patsan_zhenshchinu_taksista_izbil_yunyy_reper_s_druzyami/
P.S.
Если это действительно он, то на такое УГ я бы пулю пожалел, прикладом бы забил...
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Биомусор.....
Только я бы тут особо не старался с проклятиями и прочими "их надо распылить" и т.д.
Наша система очень гуманна с преступниками и рецидивистами. Какие там 15-20 лет?
Кто этим малолеткам столько даст? Пятак да три года отсидят и опять на волю. Может и сидят там же в Новосибирске. Каторги нет, урановых рудников и прочих ужасов тоже.
Теплая хата с трехразовой кормежкой, не суетливое шитье варежек, почет у отмороженной братвы и авторитет в перспективе.
Конце-концов они уже "ранее судимы". И гуляют себе.