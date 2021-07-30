Сон хозяина под надежной защитой

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Молодая пара опубликовала в сети забавное видео с немецкой овчаркой. Обожающая своего владельца собака начинает ревновать и возмущаться, когда его пытается обнять девушка.
Женщина, не трогай моего хозяина!
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