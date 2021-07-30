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Сон хозяина под надежной защитой

Сон хозяина под надежной защитой (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 11:04
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   ревность   собака   
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Молодая пара опубликовала в сети забавное видео с немецкой овчаркой. Обожающая своего владельца собака начинает ревновать и возмущаться, когда его пытается обнять девушка.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   ревность   собака   
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3  комментария
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44k
doker Час назад
Любая баба гавкать будет, если у мужика в постели - другая баба.
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56k
Парагвайский шпион 41 минуту назад
Сука наверное. Да точно сука! Кобели, они как-то, поспокойнее.
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8k
*Сергей* 42 минуты назад
Нак счет сна не уверен

А вот хозяин точно под надежной защитой
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