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Владельцы двух собак проделали дыры в заборе, чтобы их питомцы могли следить за прохожими. При этом хозяева оказались с выдумкой и оригинально украсили отверстия с внешней стороны.
Надо же такое придумать! С такими защитниками враг точно не пройдет.
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