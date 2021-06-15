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Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе

Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 08:16
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   забор   прикол   собака   
843
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Владельцы двух собак проделали дыры в заборе, чтобы их питомцы могли следить за прохожими. При этом хозяева оказались с выдумкой и оригинально украсили отверстия с внешней стороны.

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Метки: Юмор   видео   животные   забор   прикол   собака   
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4  комментария
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1k
Константин Час назад
из той-же серии))
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9k
Kostick 20 минут назад
бедные соседи, два пустобрёха... я всех своих соб отучал от пустолая. а тут просто жесть.
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1k
laptignu Полчаса назад
Отлично придумано! А то обычно не видно кто лает. Тут все понятно
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508
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Гениально!!!
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