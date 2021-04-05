Смешная реакция собаки на стрижку когтей

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Великолепная актерская игра собаки во время стрижки когтей, достойная "Оскар" за самую драматическую роль!
Кусачки для когтей? Уберите их, мне дурно!
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Овчарка:
– Я сидел в машине, охранял ее, отбежал за с*чкой, обокрали машину хозяина – на кастрацию…
Боксёр:
– Я тоже, сидел дома, отбежал за с*чкой – обворовали дом хозяина – на кастрацию…
Дог:
– Я чё? Я ничё. Сижу дома на диване, смотрю телевизор, выходит хозяйка из ванной, халатик коротенький, зеркальце упало, она наклонилась поднять, я её и нашампурил…
-Овчарка и боксер(хором):
– Так тебе вообще п*здец!
-Дог:
– Да нет, это вам п*здец, а мне только ногти постричь.