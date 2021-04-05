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Смешная реакция собаки на стрижку когтей

Смешная реакция собаки на стрижку когтей (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   когти   прикол   собака   стрижка когтей   
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Великолепная актерская игра собаки во время стрижки когтей, достойная "Оскар" за самую драматическую роль!

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   когти   прикол   собака   стрижка когтей   
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Оскара собакену, Оскара!!!

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9k
Валерий 7 минут назад
Сидят три собаки: овчарка, боксёр и дог – все кобели, на прием к ветеринару и общаются между собой о том, кого на какую процедуру и за что.
Овчарка:
– Я сидел в машине, охранял ее, отбежал за с*чкой, обокрали машину хозяина – на кастрацию…
Боксёр:
– Я тоже, сидел дома, отбежал за с*чкой – обворовали дом хозяина – на кастрацию…
Дог:
– Я чё? Я ничё. Сижу дома на диване, смотрю телевизор, выходит хозяйка из ванной, халатик коротенький, зеркальце упало, она наклонилась поднять, я её и нашампурил…
-Овчарка и боксер(хором):
– Так тебе вообще п*здец!
-Дог:
– Да нет, это вам п*здец, а мне только ногти постричь.
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14k
Дмитрий Час назад
Стрижка когтей у собаки -- не такое простое занятие, как кажется. Собачий коготь, примерно как и человеческий зуб, живой, внутри него находится пульпа, насыщенная кровеносными сосудами и нервными окончаниями. И если при неаккуратной стрижке эту пульпу зацепить, собаке будет ОЧЕНЬ больно, несмотря на крошечные размеры ранки. Опять же, по аналогии, как если бы человеку насквозь просверлили здоровый зуб. Видимо, собака уже имеет негативный опыт, оттого и боится.
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7k
Андрей А 2 часа назад
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