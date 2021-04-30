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Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым

Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 11:23
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   собака   
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Радостно бегущий с искусственной костью в зубах пёс случайно разбил цветочный горшок в хозяйском доме.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   собака   
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1  комментарий
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insaider 18 минут назад
Животные всё понимают,в отличии от "людей" с фразой - А что такого?
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Picard

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