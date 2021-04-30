Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым

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Радостно бегущий с искусственной костью в зубах пёс случайно разбил цветочный горшок в хозяйском доме.
Осознав свой проступок, пес с виноватым взглядом посмотрел на владельца.
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