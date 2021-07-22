Агрессивные подростки избили скейтера из-за длины волос

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В Виннице 19 июля компания подростков избила 18-летнего парня возле скейтпарка. Агрессоры подошли к отдыхавшим на лавке неформалам и предложили побрить молодого человека с длинными по их словам волосами. За парня вступился приятель и хулиганы накинулись на него с кулаками.
Пострадавший находится в больнице. Полиция установила четырех активных участников драки. Троим из них 16 лет, а одному 18.
Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Подросткам может грозить до 4 лет лишения свободы.
Присутствует ненормативная лексика и сцены насилия.
Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Подросткам может грозить до 4 лет лишения свободы.
Присутствует ненормативная лексика и сцены насилия.
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Ребятишки отдыхали, ребятам было скучно. Теперь им особую культурную программу пропишут, несколько лет скучать не придется. Особенно молодец тот, который кричал "гасить, гасить". Хочется верить, что ему эти вопли еще много раз аукнутся.
Толпой на одного.
https://www.youtube.com/watch?v=u3hc3fEW8Qk&ab_channel=#FightsOnTheStreet
Про волосатиков отдельная тема, сам патлатых парней не уважаю. Под девок косят. А на этом видео особо лохматых не увидел даже.
Опять вы за своё? Не поймёшь меня? К сожалению не только вы путаете в сравнении Донбасса с Чечнёй!
Попробую ещё раз: украина и есть террористическое государство, как в своё время Чечня. На украине произошел государственный переворот и незаконный захват власти - как собственно и в Чечне. Это украина отделяется от России а не Донбасс, украина и есть сепаратисты! Это украинские нацисты кричат "русских на ножи" - как это делали в своё время чеченские нацисты! Это украина устраивает теракты и убивает неугодных - как это делали чеченские террористы!
Донбасс - это как Россия в чеченской войне, а украина как Чечня. Это Донбасс будет "справляться" с украиной а не наоборот!
И БД сейчас идут разве на территории России? ЛДНР - это даже не Крым.