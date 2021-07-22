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Агрессивные подростки избили скейтера из-за длины волос

Агрессивные подростки избили скейтера из-за длины волос (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 08:19
Сообщество : Криминал
Метки: Винница   Украина   видео   избиение   конфликт   нападение   
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В Виннице 19 июля компания подростков избила 18-летнего парня возле скейтпарка. Агрессоры подошли к отдыхавшим на лавке неформалам и предложили побрить молодого человека с длинными по их словам волосами. За парня вступился приятель и хулиганы накинулись на него с кулаками.

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Метки: Винница   Украина   видео   избиение   конфликт   нападение   
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2k
Александр 5 часов назад
Гопота безмозглая
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5k
Дмитрий 37 минут назад
Ой, все. Все заслюнявились что это мол в Украине)))))) Хотите сказать у Вас такого нет?))))))) Да вы прям оптимисты))))))) Причем это же не поголовно везде так. Но и не без этого. Долбоящеров лысых под пивасом припасено что в Украине что других странах на десятилетия вперед.
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6k
Ivan 44 минуты назад
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2k
Sergiy Rambus Час назад
Это что, 90-е вернулись?
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6k
dikijjim Час назад
петушня малолетняя
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7k
trak Час назад
Скейтом надо было эту стаю долбить .
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5k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Типичный колхоз, толпой [мат].. до прохожего.
Ребятишки отдыхали, ребятам было скучно. Теперь им особую культурную программу пропишут, несколько лет скучать не придется. Особенно молодец тот, который кричал "гасить, гасить". Хочется верить, что ему эти вопли еще много раз аукнутся.
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12
Leo Leo Дмитрий Горчилин Час назад
Кто им за такое срок даст? Максимум хулиганство пропишут и то не факт
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Да это вечное, толпа балбесов ходящая по дворам и ищущая поводов дать кому-то звиздюлей.
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4k
Buks 2 часа назад
ничего нового... смелый малолетки, толпой побили человека. А отвечать будут когда, ныть станут
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16k
Александр 2 часа назад
Украинские ученые настолько передовые, что создали машину времени, щас телепортировались в 90-е, следующий шаг- средневековье.
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835
ГошаГоша 3 часа назад
90е вернулись!
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6k
workmen77 3 часа назад
Шакалы
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1k
Атомный Крот 3 часа назад
Животные.
Толпой на одного.
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11k
Вася 3 часа назад
жаль не наоборот ..

Ссылка coub.com
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38k
dima423 3 часа назад
нынешняя украина - Россия 90х, вот практически 100% совпадение во всем)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
1k
DarkOmen 4 часа назад
Толпа шакалов! А вот друзья избитого товарища расстроили, сразу в рассыпную!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
6k
Комментарий удален
−32
7k
Кенвуд 5 часов назад
Я и в России встречал стаи малолетних ублюдков. Это ж Стая. По одиночке они и муху не обидят.
Про волосатиков отдельная тема, сам патлатых парней не уважаю. Под девок косят. А на этом видео особо лохматых не увидел даже.
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4k
Mixalych 5 часов назад
Нормально так Украина процветает. В Вильнюсе неформалов последний раз пинали в конце 90-х
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