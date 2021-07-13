В мечтах о гуриях все средства хороши: в Дагестане женский пляж оккупировали мужики с биноклями

В Дагестане, неподалеку от Махачкалы, еще в начале 2010-х годов открылись два специализированных женских пляжа — «Островок» и «Горянка». Вход мужчинам - и это понятно из названия места - туда запрещен. На пляжах могут находиться только женщины, причем, как подчеркивается, любых национальностей. Понятно, что наиболее популярными пляжи стали у мусульманок, соблюдающих законы шариата. Ведь им нельзя оголяться в присутствии незнакомцев, а на специальной территории можно позагорать даже в купальнике.