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В мечтах о гуриях все средства хороши: в Дагестане женский пляж оккупировали мужики с биноклями

В мечтах о гуриях все средства хороши: в Дагестане женский пляж оккупировали мужики с биноклями (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Махачкала   видео   женский пляж   конфликт   обычаи   подглядывающий   
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В Махачкале правоверные мусульманки не появляются на городских пляжах, предпочитая специальные - женские. На их территорию мужчины не допускаются, зато никто не может запретить им глазеть на дам с воды и на расстоянии.

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Метки: Махачкала   видео   женский пляж   конфликт   обычаи   подглядывающий   
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23  комментария
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55k
pynh 2 часа назад
овец на всех не хватает
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1k
И так сойдёт Полчаса назад
Тема сисек не раскрыта.
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220
Suq Muddiq Полчаса назад
Очередное доказательство, что религия дня них - просто модное слово. Все они любят молиться аллаху и еще пытаются другим навязывать, никому не нужную в 21 веке, мифологию, но, почему-то, все торговцы наркотой, участники криминальных схем, дебоширы и т.п. - в большинстве случаев - выходцы из Кавказа и мусульманских стран.
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2k
Котяра гопник 36 минут назад
А где фото посетительниц пляжа?
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606
Иван Иванов 37 минут назад
Извращенцы, за женщинами подглядывают) а за кем, за мужиками что ли, или за овцами? На полном серьёзе всякую хрень обмусоливают.
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2k
VPJ 37 минут назад
Милые девушки и женщины стреноженные обычаями и внешним мнением. Купите парашют. Поставите из него палатку, на бреге морском. И будете купаться...плескаться...и никакой бинокль Вас не возьмёт. Только, если Вы не объявите заранее. "Пригоняйте овец, я покажу коленку"
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19k
Слепой Пью 52 минуты назад
Дикие люди, дети гор... (с)
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49k
smakido Час назад
Запретный плод, как говорится, сладок!
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12k
Erorist Час назад
И ведь каждый кричит какой он правоверный, а сам так и норовит за женщинами подглядеть, а некоторые ещё и алкоголь употребляют. Если бы реально был верующий, то должен был бы гордо смотреть в другую сторону, а не с биноклем ходить.

В администрацию пришла жалоба: «Напротив моего окна - женская баня, это мне мешает!» Приехала комиссия, смотрят в окно:
- Ничего такого не видно, что бы могло вам мешать…
- А вы на шкаф залезьте!
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369
Вадим Erorist Полчаса назад
"И ведь каждый кричит какой он правоверный, а сам так и норовит за женщинами подглядеть, а некоторые ещё и алкоголь употребляют."
Я Вам больше скажу, когда я служил в армии, у нас из мяса была только свинина, так вот дети гор в первые дни гордо отказывались есть, но через пару недель уплетали ее за обе щеки! Типа, под крышей Аллах не видит! Такие вот правоверные они.
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62k
Viktor Час назад
Эт чё, вот мой друг в СССРе, в Паланге за голыми бабами на действительно женском пляже подсекал, вот то было зрелище, он рассказывал!
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5k
Duckk Час назад
Дикари-с...
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4k
просто Дмитрий Час назад
Бедним ""казбээкам" и помечтать что-ли нэлзя?
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3k
мемфрид Час назад
Вот шакалы
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361
Елена Букреева 2 часа назад
В Дагестане что интернет отключили?
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1k
Moon24 2 часа назад
Дикари , были такими , есть и будут
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Подключите их к интернету и они пропадут с планеты лет на 100 )))
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832
Not Found! 2 часа назад
А где объект(ы) внимания?...одно ля-ля!
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2k
Станислав Вершинин 2 часа назад
А где их нет?
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3k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Засекли одного мужика с биноклем, но назвали это "оккупировали мужики с биноклями"! А где ещё хоть один мужик с биноклем? Судя по окружающей его обстановке он или сторож, или спасатель. Или на женских пляжах спасатели не нужны?
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