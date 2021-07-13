В мечтах о гуриях все средства хороши: в Дагестане женский пляж оккупировали мужики с биноклями

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В Махачкале правоверные мусульманки не появляются на городских пляжах, предпочитая специальные - женские. На их территорию мужчины не допускаются, зато никто не может запретить им глазеть на дам с воды и на расстоянии.
В Дагестане, неподалеку от Махачкалы, еще в начале 2010-х годов открылись два специализированных женских пляжа — «Островок» и «Горянка». Вход мужчинам - и это понятно из названия места - туда запрещен. На пляжах могут находиться только женщины, причем, как подчеркивается, любых национальностей. Понятно, что наиболее популярными пляжи стали у мусульманок, соблюдающих законы шариата. Ведь им нельзя оголяться в присутствии незнакомцев, а на специальной территории можно позагорать даже в купальнике.
Но свято место пусто не бывает, и пляжи практически сразу стали объектами повышенного внимания для мужчин разного возраста. Отдыхающих женщин рассматривают с лодок, за ними подглядывают в бинокль.
Посетительницы такого пляжа в Махачкале пожаловались на мужчин, которые досаждали отдыхающим девушкам своим неусыпным вниманием. В доказательство привели несколько видео. На одном из них парни, возможно, случайно обнаружили отдельную территорию, зато герои второго ролика явно знали, кто там находится и рассматривали отдыхающих в бинокль.
Посетительницы такого пляжа в Махачкале пожаловались на мужчин, которые досаждали отдыхающим девушкам своим неусыпным вниманием. В доказательство привели несколько видео. На одном из них парни, возможно, случайно обнаружили отдельную территорию, зато герои второго ролика явно знали, кто там находится и рассматривали отдыхающих в бинокль.
"Женский пляж, этот «мужчина» весь вечер сидел с биноклем со своими дружками. У меня вопрос к владельцам этих домиков. Эта территория была под руководством государства, кто вам подписал постановление о приватизации? И на каких основаниях вы прибрежную территорию присвоили себе и сдаёте этим нелюдям, зная, что многие годы здесь, на этом пятачке, женщины отдыхают? "— жалуется посетительница пляжа.
Земляки возмущенной дагестанки поддержали женшину и осудили подгоядывающих, а люди, далекие от тамошнего менталитета, удивились: что можно рассматривать на женском пляже, да еще и в бинокль? Это же не сборище нудистов. Отдыхающие в приличной купальной одежде, а некоторые и вовсе в полностью закрытых костюмах. Или запретный плод сладок в любой обертке?
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Я Вам больше скажу, когда я служил в армии, у нас из мяса была только свинина, так вот дети гор в первые дни гордо отказывались есть, но через пару недель уплетали ее за обе щеки! Типа, под крышей Аллах не видит! Такие вот правоверные они.