"Алло, я здесь п***ы получил": группа людей избила оператора камеры контроля скорости в Токсово

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Вандалы сначала попытались сломать камеру-треногу, а затем решили выместить зло на операторе.
Эта история произошла 18 июля в городе Токсово Ленинградской области. Компания из трех мужчин и женщины, передвигавшаяся на "Мерседесе", увидела на дороге авто с мобильной камерой, отслеживающей скорость проходящих мимо машин.
Поняв, кто является самым злым злом на планете, они решили разъяснить оператору, что заниматься подобным ремеслом - себя не уважать. И пообщались с ним в жесткой манере.
Как сообщают СМИ, была применена тактика "трое на одного", когда двое мужчин били, а один удерживал обидчика. Женщина же наблюдала за актом возмездия, подбадривая компанию. Оператору через время удалось вырваться и спрятаться в салоне авто. Агрессоры в попытке добраться до него, повредили служебную машину, а после, выдав порцию напутственных слов, уехали.
Пострадавший успел сообщить по рации о том, что его избили. Позже мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, многочисленными гематомами.
За нападение на госсобственность и причинение травм сотруднику на рабочем месте квартет смелых, который сейчас разыскивается полицией, может получить вполне конкретное наказание.
За нападение на госсобственность и причинение травм сотруднику на рабочем месте квартет смелых, который сейчас разыскивается полицией, может получить вполне конкретное наказание.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Реакция соцсетей
Кстати, среди комментаторов, обсуждающих этот инцидент, нашлось немало тех, кто вроде как понимает, что компания явно перегибает палку, но почему-то оператор при этом сочувствия не вызывает. А у вас, уважаемые фишкяне?
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P.S. ПДД нужно соблюдать!
Одним словом- побиень
Ибо это быдло ставит камеры не там, где нужно обезопасить, а там, где можно побольше заработать.
Кстати, мало опидзюлили
Один шакалит (особенно, если знака о видеонаблюдении нет и камера стоит за деревом/в кустах), со вторыми и так понятно)
В этом году проблема с временными знаками также есть, но благо вроде камер поменьше. А так это шоссе уже лет 5 как доделать не могут.
Если подобных шакалов не запирать в клетки, то в следующий раз им может не понравится как Вы или ваш дом выглядят, или еще чё там им больное в бошки взбредет, и они тупо нападут на вас или ваших близких толпой, а их шалава будет их поддерживать пока они вам или вашим близким головы проламливают... Это полный трэш. И таких нужно отстреливать как бешеных собак, считаю! Ибо безнаказанность порождает ВСЕГДА еще большее беззаконие!
Ну вот с какого хера мы должны жить лучше то если у нас столько даунов?