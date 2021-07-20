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"Алло, я здесь п***ы получил": группа людей избила оператора камеры контроля скорости в Токсово

"Алло, я здесь п***ы получил": группа людей избила оператора камеры контроля скорости в Токсово (7 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 15:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Токсово   видео   камера контроля скорости   нападение   оператор   
4317
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Вандалы сначала попытались сломать камеру-треногу, а затем решили выместить зло на операторе.

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Метки: Токсово   видео   камера контроля скорости   нападение   оператор   
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87  комментариев
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1k
Fara Zolkin 3 часа назад
Т.е. давайте нарушать скоростной режим, и пистить толпой как шакалы... надеюсь эти огрызки получат за это максимум неприятностей...
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3k
ddd 4 минуты назад
Жирный то, похоже, очень радужный, так настойчиво хотел в рот дать)
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14k
Hairy. 8 минут назад
И как всегда, два лагеря, а теперь нюансы: быдло гонщиков нужно однозначно дрючить во все щели, однако из-за преступной деятельности связки гаишников и дорожников с их мутной расстановкой знаков ограничения скорости (а очень часто с их отсутствием) и огромного числа стационарных и таких вот пи.дроски прячущихся в кустах му.даков у большинства законопослушного населения и копится гнев и неприятие таких вот псевдопопыток "улучшить" дорожную обстановку.
P.S. ПДД нужно соблюдать!
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26k
Notan Blaine 13 минут назад
Хорошая новость, особенно в купе, с той, про двух убитых детей на переходе. Одни и те же кричат, про усиление ограничений на дорогах, когда происходит трагедия и радуются, когда ломают камеры, избивают сотрудников, что эти камеры обслуживает. Противоречий нет и как обычно виноваты все, кроме непосредственных участников и дибилов на дорогах.
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7k
Кенвуд 17 минут назад
Бред. То есть, полиция должна задерживать грабителей банка, сначала предупредив их, что в банке засада, и торчать со все щелей? А в противном случае, полицаи должны быть записанв в список КРЫС и люлей огрести. Нет предупрежденя - смело честно грабь, убивай, насилуй, превышай скорость, людей на дороге сбивай.
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12
Александр Полчаса назад
Соблюдать и будет все ок. Не будет быдла ни ездящих, ни с камерами. Мало аварий из-за дол....ов? Или вы противники контроля скорости супер супер и вы всегда супер внимательны и ни когда не врежитесь и никого не собьете на высокой скорости не справившись с управлением сяди с тиктоках?
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1k
Alexandr Полчаса назад
Все эти камеры принадлежат частным компаниям и являются доильными аппаратами, а не средством сделать движение безопасным. Я не против камер, я против бардака и беспредела в наказаниях..
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−54
Алиса 41 минуту назад
Читая комментарии на фишках понимаешь, что тут либо малjлетние пидзюки, либо великовозрастные передасты.

Одним словом- побиень
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388
Мурчелло Алиса 23 минуты назад
Да и не алиса ты, от слова совсем.
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−54
Алиса 45 минут назад
Правильно сделали.

Ибо это быдло ставит камеры не там, где нужно обезопасить, а там, где можно побольше заработать.
Кстати, мало опидзюлили
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8k
ДядяТоля 54 минуты назад
Я грит тебе в рот дам.... ну [мат]!!!!
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5k
Александр Зотов Час назад
никого не жалко, никого (с)

Один шакалит (особенно, если знака о видеонаблюдении нет и камера стоит за деревом/в кустах), со вторыми и так понятно)
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28k
LEPA Час назад
Самое смешное,что вокруг и в самом Токсово понатыкано стационарных камер,но этот кекс всё таки влез ещё и со своей передвижной! Задалбывают эти паразиты глисты своей алчностью.
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5k
Pravednik84 Час назад
Вроде всё очень просто, не втроём против одного, а втроём против того, что вызвал бы сотню ублюдков. Это лишь продолжение старой истории про ГАИшиков с золотыми унитазами, хоронить их надо, а не избивать.
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2k
Дмитрий Час назад
Камеры конечно дело нужное и полезное. Однако иногда с ними явно перебарщивают. Симферопольское шоссе тому хороший пример. В 19 году каждые 1.5 км камеры стояли, жуть просто. Это учитывая ремонт дороги и криворукость с установкой временных знаков при ремонте дорог. Уже проехали все ремонтные баррикады, давно техники строительной нет, даже разметка нанесена, а стоят себе знаки с ограничениями от 40 до 60км\ч на расстоянии километров 5 после места ремонта. А под этими милыми знаками камеры мобильные натыкали. Вот это уже свинство. Из-за этого путь на дачу не 1.5 часа занимал а почти 3.
В этом году проблема с временными знаками также есть, но благо вроде камер поменьше. А так это шоссе уже лет 5 как доделать не могут.
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ Час назад
Обычное быдло шакальё и шалава. ПДДсник никого не трогал, выполнял работу, которую, да, многие многут презирать. Но это уже лирика. А реальность в том, что на невинного человека напала НИ ЗА ЧТО толпа, явно бухих, и контуженных на бошки быдло шакалов вместе с шалавой. Мне пофиг что там делал ПДДсник,и насколько кто и как презирает эту структуру, но тут налицо серьезное преступление, практически бандитизм от обнаглевших обрыганов на мерсе.
Если подобных шакалов не запирать в клетки, то в следующий раз им может не понравится как Вы или ваш дом выглядят, или еще чё там им больное в бошки взбредет, и они тупо нападут на вас или ваших близких толпой, а их шалава будет их поддерживать пока они вам или вашим близким головы проламливают... Это полный трэш. И таких нужно отстреливать как бешеных собак, считаю! Ибо безнаказанность порождает ВСЕГДА еще большее беззаконие!
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6k
klop 2 часа назад
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−11
VDVForever 2 часа назад
А соблюдать скоростной режим не пробовали? В Европе не 500 руб штраф а такой что бьет по карману средний класс нехило. И даже за то, что ты не в масках, тебя полиция так утрамбует мордой в пол и такой штраф выпишут, что на всю жизнь запомнишь. А у нас халява, нарушай по 10 в месяц, все равно копейки, толпы дебилов, бьющих одного, толпы дебилов отрицающих вакцины.
Ну вот с какого хера мы должны жить лучше то если у нас столько даунов?
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1k
alex5450 2 часа назад
Почему они не в масках!
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581
Alex Zx 2 часа назад
нет не те п***ды что с волосами, а п***ды, конкретные п***ды, бьют когда руками и ногами.
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14
Сергей 2 часа назад
Хер их знает, с одной стороны ограничения скорости в своем большинстве установлены с учетом практики, но с другой стороны я был свидетелем того что зимой на скользком участке дороге на повороте зимой установили ограничение скорости 40, а летом убрать забыли, и дпс прям за поворотом бабки стригли.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Эти люди не заняты созидательными трудом. Паразиты. И ничто их не заставит работать. Так и будут паразитировать на процессах.
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