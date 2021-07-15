В Уфе группа мужчин избила студентов из Египта

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В сети активно распространяется видео, снятое в Уфе. В нём несколько пьяных мужчин по неизвестной причине нападают и сильно избивают парней, приехавших из Египта. На опубликованных кадрах один из агрессоров душит гостя из Египта до потери сознания, затем нокаутирует пытавшегося прекратить драку парня, а после вырубает еще одного египтянина ударом ноги.
По данным полиции, инцидент случился 20 июня. Сейчас участники инцидента задержаны.
В МВД Башкирии дали комментарий по поводу произошедшего:
– Сообщение о драке было зарегистрировано. Участники доставлены в отдел полиции №9 города Уфы. В настоящее время проводится проверка для принятия процессуального решения.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В МВД Башкирии дали комментарий по поводу произошедшего:
– Сообщение о драке было зарегистрировано. Участники доставлены в отдел полиции №9 города Уфы. В настоящее время проводится проверка для принятия процессуального решения.
В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
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