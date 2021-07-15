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В Уфе группа мужчин избила студентов из Египта

В Уфе группа мужчин избила студентов из Египта (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   видео   драка   египет   избиение   инцидент   уфа   
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В сети активно распространяется видео, снятое в Уфе. В нём несколько пьяных мужчин по неизвестной причине нападают и сильно избивают парней, приехавших из Египта. На опубликованных кадрах один из агрессоров душит гостя из Египта до потери сознания, затем нокаутирует пытавшегося прекратить драку парня, а после вырубает еще одного египтянина ударом ноги.

Источник:

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Метки: Башкирия   видео   драка   египет   избиение   инцидент   уфа   
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273
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
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3k
Арт Полчаса назад
Эх, жаль ты меня не попал))) Су*ка пропитая) это реально тупое быдло , ссаное, бл*дь, я б тебе, мразь, твою же башню в очко засунул бы!! Убить тварь, и даже не жалеть !!!!!
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5k
Sergey 43 минуты назад
далб...бы тупые
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614
Алексей Гулевич 45 минут назад
безобидных пацановв-то за что - еплан, иди макак прессани, макгрегор сраный
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−59
Ви 46 минут назад
лысый присядет просто на ура, синька до добра не доводит, и если знаешь, что агрессивный становишься нахера пить? как бы не пацан, что бы себя не контролировать.
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13k
Роберт Шекли 57 минут назад
Когда захотелось пожить и поесть 5 лет бесплатно...
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28k
Aleks Час назад
Лысый страйк выбил... Лет на 5...
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176
Отец Пигидий Час назад
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13k
Владислав Грецов Час назад
этих то за что...
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1k
Евгений Кондратьев Час назад
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22k
Андрей 2 часа назад
Мля, как задолбали эти алкаши, ну не умеешь ты пить, так не пей, и сам целее будешь и окружающие!
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Пока у нас преступления против личности будут наказываться смешными мерами, весь этот животный мир будет цвести пышным цветом.
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273
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Борис Карабанов 2 часа назад
Пока у нас личностью является только и только глава государства, у нас постоянно орки будут чувствовать себя вольготно!
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7k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Башкирское гостеприимство
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