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Посетители кафе в&nbsp;Башкирии устроили массовую драку из-за подноса

Посетители кафе в Башкирии устроили массовую драку из-за подноса

Автор:
15 января 2024 09:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   драка   кафе   мужчина   поднос   
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Все произошло еще в декабре, однако подробности выяснились только сейчас. Все началось с того, что один из посетителей задел девушку с подносом, после этого начался конфликт, переросший в драку. Судя по кадрам, в конфликте приняли участие не менее семи мужчин. В один момент драка переросла в жестокое избиение.

«Заявление поступило в отдел МВД России по городу Кумертау. В данный момент ведется проверка, выясняются обстоятельства конфликта, для изучения изъяты записи с камер видеонаблюдения», — сообщило МВД.

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Метки: Башкирия   Видео   драка   кафе   мужчина   поднос   
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11  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Животные
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4k
kuchipachi 4 минуты назад
Лично я на видео увидел не избиение, а именно попытку убийства. И судя по комментам, не один я это увидел
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 6 минут назад
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17k
Андрей 46 минут назад
Ну нельзя им пить, и так тупорылые, а после стакана оскотиниваются совсем.
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15k
Объект реальности 50 минут назад
Просматриваются признаки статьи умышленное приченение тяжких телесных повреждений и даже попытка убийства.
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29k
Alex 2 часа назад
В мире животных
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11k
МихА 2 часа назад
Зверьё... Зачем избивать тех кто уже в отключке? Чтобы убить? Никогда не пойму таких уродов
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6k
Alex 2 часа назад
Животные.
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89k
Доктор Джонс 2 часа назад
Кто-то случайно назвал "поднос" "разносом".
И понеслось...
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382
ruslan d 2 часа назад
Как можно из-за такой фигни , устроить драку ?
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
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