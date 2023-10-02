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В Уфе приезжие устроили «дискотеку» у пункта скорой помощи

В Уфе приезжие устроили «дискотеку» у пункта скорой помощи

Автор:
02 октября 2023 02:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Уфа   врачи   драка   скороя помощь   фельдшер   
3971
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Их смогли унять только приехавшие силовики.

Что послужило «сигналом» для драки - гости города так и не объяснили.

Одному фельдшеру сломали  лодыжку, в »скорой побили стёкла. Сейчас хулиганов ищут, в ситуации разбираются местные силовики.

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Метки: Видео   Уфа   врачи   драка   скороя помощь   фельдшер   
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9  комментариев
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15k
GROMOZEKA 6 часов назад
В правильном месте дерутся.
Если что и тащить недалеко
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11k
DumDum 43 секунды назад
У пункта скорой помощи... "Юнос, не лезь!"... А в старые добрые времена одна скорая - это не только хорошо ориентирующийся на местности водитель но и крепкий медбрат, а, возможно, ещё и крепкий фельдшер.
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35k
АнтонПолднев 38 минут назад
...Их смогли унять только приехавшие силовики.
Сейчас хулиганов ищут... (с)
Где ищут? В обезьяннике видимо?
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250
Михаил 39 минут назад
Понеслась йухня по кочкам...чаще и чаще... Чую пока брачные танцы на Красной не устроят ими так и не начнут заниматься... хотя и после это го не факт, у них защитников больно докуя...
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1k
Страж 59 минут назад
До каких пор эти приезжие обезьяны будут беспределить у нас в стране?
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Троицкий давно ещё предлагал, для цунаров оборудовать подземные хранилища ! Где они смогли бы после работы драться между собой( в том числе и с ножами), лезгинку танцевать , и стрелять в потолок , при этом не мешая людям!
Ссылка youtu.be
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33k
Олег 3 часа назад
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8k
Дмитрий 6 часов назад
Весело! Ни х...я не понятно, но весело.
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