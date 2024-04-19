Полицейский задержал своего брата-близнеца

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В США произошёл забавный и уникальный инцидент. Темнокожий сотрудник полиции заковал своего брата-близнеца в наручники и задержал.
Забавная ситуация в Филадельфии.
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Метки: Видео США Филадельфия арест близнец полицейский полиция
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