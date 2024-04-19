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Полицейский задержал своего брата-близнеца

Полицейский задержал своего брата-близнеца

Автор:
19 апреля 2024 08:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   Филадельфия   арест   близнец   полицейский   полиция   
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В США произошёл забавный и уникальный инцидент. Темнокожий сотрудник полиции заковал своего брата-близнеца в наручники и задержал.

Забавная ситуация в Филадельфии.

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Метки: Видео   США   Филадельфия   арест   близнец   полицейский   полиция   
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4  комментария
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Игорь 40 секунд назад
Здpавствyйте. Извините, чтo пишy здесь, бoльше негде...

Cейчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не наxoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сейчас дoма есть абсoлютнo нечегo.
Oт гoлoда пoчти теpяю сoзнание. Oдoлжить пpoстo не y кoгo. Oдoлжите, пoжалyйста, на едy pyблей 100-200. Xoть на бyлкy xлеба, xoть на килoгpамм каpтoшки.

Если oставите кoнтакты, тo я гoтoв веpнyть с пеpвoй заpплаты (пеpеведy на каpтy или нoмеp телефoна). В этoм слyчае oставьте свoи кoнтакты в личныx сooбщенияx. Я веpнy 100%!

Пoпoлните, пoжалyйста, нoмеp телефoна на любyю сyммy: 8-952-133-65-10 (баланс нoмеpа телефoна y oпеpатopа или пo CБП)

Заpанее бoльшoе Вам челoвеческoе спасибo.
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16k
Ivan Полчаса назад


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9k
Alex 2 часа назад
Другие Нигги очень этому рады )
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9k
Alex 2 часа назад
Тут прикольнее. Судья встретила одноклассника-ниггу в суде

Ссылка youtu.be
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3167 постов (3052 в горячем)

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