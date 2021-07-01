Обучающие ролики по самообороне: помогут ли они в жизни?

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В сети полно лайфхаков и советов, как защититься в схватке с человеком, у которого в руках нож или даже пистолет. Но так ли они помогут в реальной жизни?
Авторский пост
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Метки: видео защита обучающее видео прикол самооборона
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