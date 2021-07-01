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Обучающие ролики по самообороне: помогут ли они в жизни?

Обучающие ролики по самообороне: помогут ли они в жизни? (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 09:25
Метки: видео   защита   обучающее видео   прикол   самооборона   
588
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В сети полно лайфхаков и советов, как защититься в схватке с человеком, у которого в руках нож или даже пистолет. Но так ли они помогут в реальной жизни?

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Метки: видео   защита   обучающее видео   прикол   самооборона   
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Ибрагим Прутков Час назад
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956
SergS1 23 минуты назад
Раньше в учебных центрах милиции было такое стандартное упражнение- обезоруживание и задержание преступника, приставившего нож или пистолет вам к спине. И тут же на примере этого объяснялось, что нельзя приставлять к кому либо оружие и вообще необходимо поддерживать некоторую дистанцию. В Штатах по инструкции минимум 5-6 метров - эксперименты и опыт показали, что иначе задерживаемый, неожиданно вытащивший нож, обычно успевает нанести ранения копу до момента своего выведения из строя. Так что эти приемы прокатят только против дилетанта, да и то не всякого. Имеющие хорошую реакцию и/или интуицию легко парируют такие действия.
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2k
Aleksandr Varich 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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