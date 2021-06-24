Аквариумная рыбка атаковала провоцирующего её кота

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Жительница китайского города Муданьцзян запечатлела конфликтные отношения её домашних животных. Кот сел возле аквариума и начал дразнить плавающую там рыбу. Однако это продлилось недолго.
Рыба выждала момент и напала на пушистого домашнего хищника.
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