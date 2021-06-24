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Аквариумная рыбка атаковала провоцирующего её кота

Аквариумная рыбка атаковала провоцирующего её кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 12:09
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   аквариум   видео   животные   прикол   рыба   
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Жительница китайского города Муданьцзян запечатлела конфликтные отношения её домашних животных. Кот сел возле аквариума и начал дразнить плавающую там рыбу. Однако это продлилось недолго.

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Метки: Юмор   аквариум   видео   животные   прикол   рыба   
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4k
Свирепый Бамбр 16 минут назад
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Афанасий 2 минуты назад
Рыба, cyka, личность...
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1k
Иван Иванов 13 минут назад
Котейка ещё легко отделался
Рыбёха могла- бы и на дно аквариумное утащить
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478
Not Found! Полчаса назад
А-то!
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