Хороший учитель и опыты интересные

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Преподаватель по физике предложил своим ученицам поучавствовать в опыте с использованием электрофорной машины.
Авторский пост
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Да, твой учитель по Русскому, этого явно не умел. ("немногих" тут пишется слитно)