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Хороший учитель и опыты интересные

Хороший учитель и опыты интересные (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 09:17
Метки: видео   опыт   прикол   учитель   физика   школа   электричество   
480
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Преподаватель по физике предложил своим ученицам поучавствовать в опыте с использованием электрофорной машины.

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Метки: видео   опыт   прикол   учитель   физика   школа   электричество   
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3  комментария
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23k
Vazari 20 минут назад
Один из не многих учителей, кто умеет доступно передать знания детям.
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Да, твой учитель по Русскому, этого явно не умел. ("немногих" тут пишется слитно)
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Евгений Кондратьев 13 минут назад
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537
strader 19 минут назад
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