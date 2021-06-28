FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10385 постов • 1243 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Собака «создала» свой собственный батут, когда поняла, что не может прыгать вместе со своими хозяевами

Собака «создала» свой собственный батут, когда поняла, что не может прыгать вместе со своими хозяевами (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 09:55
Сообщество : Животные
Метки: батут   видео   домашиние животные   животные   прикол   собака   
235
1
1
Собака схватила пластиковую ванну, чтобы использовать ее в качестве батута, потому что ей было запрещено прыгать вместе с детьми.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: батут   видео   домашиние животные   животные   прикол   собака   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Кто я! а кто ты такой? 19 минут назад
не думаю что сама придумала. да и на камеру уже снимали так как знали что будет дальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка ростом 192 см, которую дразнили в школе, разбогатела на голых фото (5 фото) Девушка ростом 192 см, которую дразнили в школе, разбогатела на голых фото (5 фото) Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе Не стоит оставлять собаку одну в машине Не стоит оставлять собаку одну в машине Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево Накрыло: покушение кота на жизнь собаки Накрыло: покушение кота на жизнь собаки Собака и большая палка Собака и большая палка
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

682611



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С праздником: 25&nbsp;невероятных фото из&nbsp;жизни моряков
0
32
С праздником: 25 невероятных фото из жизни моряков
Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия метро?
0
76
Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия метро?
﻿
Девушка ростом 192 см, которую дразнили в школе, разбогатела на голых фото (5 фото)
Девушка ростом 192 см, которую дразнили в школе, разбогатела на голых фото (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
7
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#фотографии#в мире#приколы#смешные#на различный вкус#прикол#Москва
#интересно#животные#факты#шоу бизнес#интересное#Россия#эстетика#познавательно#подборка#драка
#Юмор#картинки#люди#прикольные#красота#комментарии#удивительно#Разное#спорт#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться