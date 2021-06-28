Собака «создала» свой собственный батут, когда поняла, что не может прыгать вместе со своими хозяевами

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Собака схватила пластиковую ванну, чтобы использовать ее в качестве батута, потому что ей было запрещено прыгать вместе с детьми.
Забавный момент из жизни домашнего питомца по кличке Рой, увидевшего детей, прыгающих на батуте, был запечатлён в 2016 году во дворе частного владения в Австралии.
Пёс решил оборудовать собственный батут и перевернув пластиковую ёмкость, принялся подражать детям, развлекающимся неподалёку.
Пёс решил оборудовать собственный батут и перевернув пластиковую ёмкость, принялся подражать детям, развлекающимся неподалёку.
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