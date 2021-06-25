FISHKINET
Сообщество Юмор 12484 поста • 2665 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Оригинальный подход к ремонту кровли

Оригинальный подход к ремонту кровли (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   кровля   прикол   рабочий   ремонт   
353
1
1
Отдыхавший в локомотиве мужчина запечатлел изобретательных рабочих. Мужчины, по всей видимости, решили сэкономить своё время и прибегли к "инновационному" способу ремонта кровли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   кровля   прикол   рабочий   ремонт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
pynh 2 часа назад
О, меня так тоже на крышу бани закидывали =) А чо, манипулятор стоИт, лестницу влом ставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сергей Попов 55 минут назад
Ну не было у них люльки. Поэтому закрепили просто стропой. Скорее всего, это безопаснее, чем лестница или вообще без неё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Там жесть слабая, опирать на неё лестницу к дальнейшим авариям. Да и форма не позволяет нормально лестницу поставить, я уж не говорю о длине лестницы - отнюдь не везде есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео) Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео) Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно Пост, заряженный на все 220. Электрических приколов пост Пост, заряженный на все 220. Электрических приколов пост Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда "Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того самого места "Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того самого места
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

496901



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта знакомств
2
344
Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта...
"Дождались третьей волны, идиоты?": что российские звезды и антипрививочники говорят о вакцине
1
1243
"Дождались третьей волны, идиоты?": что российские звезды и антипрививочники говорят о...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Эффектный желтый Porsche 918 Spyder с минимальным пробегом поступил в продажу
0
3
Эффектный желтый Porsche 918 Spyder с минимальным пробегом поступил в продажу
10 прекрасных церквей Москвы, уничтоженных в советское время
1
50
10 прекрасных церквей Москвы, уничтоженных в советское время
Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео)
Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
5
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#факты#животные#подборка#аварии#автомобили#автомир#спорт#знаменитости
#фото#история#интересное#СССР#в мире#дтп#авто аварии#прикольные#Москва#кино
#интересно#Россия#прикол#картинки#приколы#фотографии#пандемия#коронавирус#Вакцина#футбол

На что жалуетесь?

Вернуться