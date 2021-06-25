Оригинальный подход к ремонту кровли

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Отдыхавший в локомотиве мужчина запечатлел изобретательных рабочих. Мужчины, по всей видимости, решили сэкономить своё время и прибегли к "инновационному" способу ремонта кровли.
Голь на выдумки хитра
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