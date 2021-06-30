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Boston Dynamics выводит хореографию роботов на новый уровень

Boston Dynamics выводит хореографию роботов на новый уровень (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 08:42
Метки: Boston Dynamics   видео   робопес   робот   технологии   
678
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Hyundai официально завершила сделку по приобретению Boston Dynamics, создателя любимых в Интернете роботов Spot и Atlas. И чтобы отпраздновать это событие, компания сняла ролик с музыкой южнокорейского бойзбенда BTS, в котором показаны семь роботов Spot, танцующих под песню «IONIQ: I'm On It».

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Метки: Boston Dynamics   видео   робопес   робот   технологии   
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5  комментариев
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1k
Dmitry Tarasov 19 минут назад
Ну ещё есть некоторая скованность в движениях, в запаздывании реакции на потерю равновесия, но прогресс невероятный. Скажем так... движения как у профессионального танцора, который хлебнул грамм 100 для храбрости.
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14k
Corvus Corax Полчаса назад
Электронно-вычислительная машина проектирует новый цех за пять минут! При этом забывают сказать, сколько месяцев программисты готовили это пятиминутное решение. (с) В.Савченко
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−8
safokoly Полчаса назад
да уж ...
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6k
Trenzel2003 2 часа назад
Кабы не программа, хрена лысого щенки бы чего исполнили.
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