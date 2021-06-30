Boston Dynamics выводит хореографию роботов на новый уровень

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Hyundai официально завершила сделку по приобретению Boston Dynamics, создателя любимых в Интернете роботов Spot и Atlas. И чтобы отпраздновать это событие, компания сняла ролик с музыкой южнокорейского бойзбенда BTS, в котором показаны семь роботов Spot, танцующих под песню «IONIQ: I'm On It».
Авторский пост
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Метки: Boston Dynamics видео робопес робот технологии
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