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Роботы Boston Dynamics: 30 лет исследований и испытаний

Роботы Boston Dynamics: 30 лет исследований и испытаний

Автор:
07 октября 2022 09:42
Метки: Boston Dynamics   видео   инженеры   робот   робототехника   техника   технологии   
779
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Наверняка все видели впечатляющие видео роботов Atlas, которые занимаются паркуром не хуже большинства людей. Тем не менее посмотрите видео, в котором собраны фрагменты испытаний роботов-гуманоидов Boston Dynamics за последние 30 лет.

Источник:

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Метки: Boston Dynamics   видео   инженеры   робот   робототехника   техника   технологии   
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15  комментариев
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14k
ss 2 часа назад
Блин! Молодцы ребята. Это же насколько гибкой и сложной должна быть программа, чтобы механизм так себя вёл?!!

Однако, это одновременно страшно. Ведь люди по-любому используют их не для чего-нибудь полезного, а для убийства себе подобных...
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0
миг Час назад
Лучше прикрепите ссылку на то видео, в котором эти роботы хохлопитеков по пшеничным полям гоняют.
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1k
Тупняк Час назад
Как это не прискорбно, но наши такое не соберут.
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0
караван идёт Тупняк 24 минуты назад
А что, если они всё же есть, просто мы их без мелкоскопа не видим?
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Ё-моё

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