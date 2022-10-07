Роботы Boston Dynamics: 30 лет исследований и испытаний

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Наверняка все видели впечатляющие видео роботов Atlas, которые занимаются паркуром не хуже большинства людей. Тем не менее посмотрите видео, в котором собраны фрагменты испытаний роботов-гуманоидов Boston Dynamics за последние 30 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Однако, это одновременно страшно. Ведь люди по-любому используют их не для чего-нибудь полезного, а для убийства себе подобных...