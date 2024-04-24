Робопёс со встроенным огнемётом

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Компания Throwflame начала продавать робопса со встроенным огнемётом. Робот отличается повышенной мобильностью, имеет лазерное прицеливание и способен выбрасывать струю пламени на 9 метров.
Робот управляется дистанционно по Bluetooth и Wi-Fi с помощью телефона. Аккумулятора хватает примерно на час работы. Цена машины, снащенной множеством камер и датчиков составляет 9420 долларов (около 884 тысяч рублей).
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