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Робопёс со встроенным огнемётом

Робопёс со встроенным огнемётом

Автор:
24 апреля 2024 08:41
Метки: Видео   Огнемет   в мире   робопёс   робот   технологии   
807
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Компания Throwflame начала продавать робопса со встроенным огнемётом. Робот отличается повышенной мобильностью, имеет лазерное прицеливание и способен выбрасывать струю пламени на 9 метров.

Робот управляется дистанционно по Bluetooth и Wi-Fi с помощью телефона. Аккумулятора хватает примерно на час работы. Цена машины, снащенной множеством камер и датчиков составляет 9420 долларов (около 884 тысяч рублей).

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Метки: Видео   Огнемет   в мире   робопёс   робот   технологии   
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Александр Ломовицкий 39 минут назад
"451 по Фаренгейту" 1953 год.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3922 поста (3915 в горячем)

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